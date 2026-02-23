El Cabildo de Tenerife lanza la segunda edición de la 'Escuela Preventiva' y potencia la salud mental juvenil

Presentación de la segunda edición de la Escuela Preventiva del Cabildo de Tenerife - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería Delegada de Educación para la Prevención, ha presentado este lunes la segunda edición de la 'Escuela Preventiva'.

El proyecto amplía en 2026 su programación con siete acciones formativas --cinco talleres especializados y dos jornadas insulares de gran formato-- y refuerza la atención a la salud mental de la población joven como una de sus líneas prioritarias.

Pondrá el foco, además, en la prevención del cáncer o la detección precoz de enfermedades crónicas, minoritarias y emergentes.

"Cuando invertimos en formación preventiva, estamos invirtiendo en salud pública, en calidad de vida y en futuro. Estamos reduciendo sufrimiento, costes sociales y sanitarios y, sobre todo, estamos generando una cultura preventiva sólida y sostenible en el tiempo para Tenerife", destacó el consejero de Educación para la Prevención del Cabildo insular, Juan Acosta.

El programa dará comienzo este martes en la Universidad de La Laguna (ULL) con un taller centrado en la prevención y promoción de la salud mental en el ámbito universitario, dirigido específicamente al alumnado.

La salud mental, especialmente entre la juventud, constituye uno de los grandes retos actuales y será una de las líneas prioritarias de esta edición.

A lo largo del año se desarrollarán, además, talleres sobre prevención de adicciones a sustancias, prevención de infecciones de transmisión sexual y su relación con la pornografía, prevención del suicidio, así como prevención del acoso escolar y su vinculación con la salud mental.

Estas formaciones, de carácter práctico y participativo, ofrecerán herramientas concretas y aplicables a profesionales del ámbito sanitario, educativo, social y comunitario, así como a la ciudadanía interesada.

Por otro lado, el director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias (ESSSCAN), José Montelongo, destacó que el nuevo itinerario de la Escuela Preventiva es fruto de una sólida colaboración institucional con el Cabildo de Tenerife.

"Este itinerario nace gracias a una gran alianza entre el Cabildo de Tenerife y la ESSSCAN, una cooperación que nos permite ampliar el alcance de la Escuela Preventiva y llegar a la ciudadanía desde una perspectiva más integral", señaló.

Montelongo explicó que el proyecto supone un paso adelante en la promoción del bienestar colectivo: "Las temáticas que abordaremos van más allá de la importancia de la salud pública. Estamos hablando de un verdadero itinerario social, que integra prevención, formación, inclusión y acompañamiento comunitario".

Asimismo, subrayó que esta iniciativa permitirá generar un mayor impacto territorial y social.

"La Escuela Preventiva no solo pretende informar, sino transformar hábitos, fortalecer comunidades y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas desde un enfoque preventivo y social", destacó.

MÁS DE 1.000 PERSONAS

Las dos jornadas insulares previstas congregarán a más de 1.000 personas.

La primera estará dedicada a la prevención del cáncer y la actualización de conocimientos en materia oncológica.

La segunda abordará la sensibilización, concienciación y prevención de enfermedades crónicas, minoritarias y emergentes, dando visibilidad a realidades que afectan a numerosas familias en la isla.

Todas las actividades son gratuitas y cuentan con acreditación oficial, tanto por el Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias como por la Comisión Canaria de Acreditación de la Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Servicio Canario de la Salud, lo que garantiza el rigor académico y la calidad de las acciones formativas.

La segunda edición llega tras el éxito que cosechó la Escuela Preventiva en su primer año, con una valoración global de 9,1 sobre 10 por parte de los participantes y más de 2.500 asistentes presenciales provenientes de todas las islas y otros centenares online, consolidándose como un referente autonómico en la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades.

Las inscripciones para participar en las distintas acciones formativas de la segunda edición de la Escuela Preventiva deberán formalizarse exclusivamente a través de la página web oficial de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), donde las personas interesadas podrán consultar toda la información actualizada sobre el programa, calendario y requisitos de participación.