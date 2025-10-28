El Cabildo de Tenerife lanza vídeos educativos sobre el buen uso de la indumentaria tradicional de Canarias

Presentación de vídeos explicativos del Cabildo de Tenerife sobre el buen uso de la indumentaria tradicional - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Empleo, Educación y Juventud, ha presentado este martes una serie de vídeos educativos dedicados a la indumentaria tradicional de las islas, con el objetivo de promover el conocimiento y el respeto hacia las formas correctas de vestir en celebraciones y actos populares, sobre todo entre el público joven.

Estas piezas gráficas, elaboradas con un enfoque didáctico y visual, abordan elementos fundamentales del vestir tradicional como pañuelos, fajines, refajos, enaguas, sombreros y calzado, entre otros.

Asimismo, incluyen ejemplos bajo el lema "Así sí / Así no", que ayudan a identificar los usos apropiados e inadecuados de cada prenda, recoge una nota del Cabildo.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo, Efraín Medina, explicó que el objetivo es "acercar a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, el uso correcto de la indumentaria tradicional de una forma llamativa y dinámica, y también de cada uno de los elementos que la componen".

Estas infografías, agregó, "son una herramienta práctica, visual y accesible para aprender a vestir con rigor y orgullo tinerfeño, comprendiendo que la indumentaria tradicional es una expresión de identidad y respeto por nuestras raíces".

Las infografías han sido elaboradas por Aarón Morales, reconocido ilustrador e historiador canario, cuya trayectoria se ha centrado en la investigación y divulgación del patrimonio etnográfico de las islas.

Su trabajo combina el rigor histórico con un estilo visual atractivo y accesible, pensado para facilitar el aprendizaje y la apreciación del vestir tradicional tinerfeño.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Cabildo para preservar el patrimonio etnográfico y fomentar su correcta transmisión entre las nuevas generaciones.

Las infografías están dirigidas tanto al público general, principalmente el público joven, como a centros educativos, asociaciones culturales y grupos folclóricos de toda la isla.

Además se pretende que este catálogo audiovisual continúe creciendo en el tiempo.

Las ocho infografías estarán disponibles para su descarga gratuita en la página web de la Empresa Insular de Artesanía y están asesoradas por el Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional.

Asimismo, se divulgarán a través de las redes sociales de Indumentaria Tradicional de Tenerife, con el fin de facilitar su acceso y difusión entre la ciudadanía.

Con esta acción, el Cabildo reafirma su compromiso con la divulgación del patrimonio cultural inmaterial, promoviendo el uso adecuado de la indumentaria tradicional como símbolo de identidad colectiva y respeto a la historia insular.