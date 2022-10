El Cabildo de Tenerife ofrecerá becas de inmersión lingüística para estudiar en Irlanda

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Educación, ha reestructurado las becas de inmersión lingüística para ofrecer estancias de larga duración para los cursos 2023-2024 y 2024-2025.

De esta forma, la modalidad Impulsa que contemplaba estudios en línea de inglés o francés y una estancia de un mes en Irlanda, Canadá o Francia, según el idioma elegido, se verá sustituida por la nueva beca que prevé estudiar un curso completo en Irlanda. Esto llevará a que la inversión de la Corporación insular pase de 3,3 millones de euros en el presente curso a más de 3,7 millones.

La consejera de Educación, Concepción Rivero, explicó que esta beca de larga estancia cuenta con 35 plazas. Los alumnos con mejor expediente académico podrán decidir si quieren hacer uso de la misma o por el contrario participar en la tradicional de tres meses fuera.

"Se trata de una oportunidad única para ahondar en el conocimiento de un idioma y casi dominarlo como una persona nativa", señaló la consejera, que añadió que "quienes opten por esta modalidad de pasar un curso completo en el extranjero tendrán incluido un billete ida y vuelta para venir a Tenerife por Navidad".

"Hemos decidido eliminar la modalidad de curso online y estancia de un mes en el extranjero por cómo se ha sobresaturado el mercado. Los países de acogida priorizan las estadías más largas, suponiendo una dificultad para encontrar plazas y hogares anfitriones, haciendo casi imposible que solo hubiera un becado por familia", indicó la responsable de Educación y Juventud. "Preferimos invertir más y asegurar la calidad y excelencia de las becas, los jóvenes de Tenerife no se merecen menos", añadió.

Hasta el momento el Cabildo ofrecía cuatro modalidades de inmersión lingüística: las becas BIL con estancias de tres meses, Cambridge, Dual e Impulsa. De ellas, solo la última se verá modificada. En esta nueva edición, las becas Impulsa que permitían a 170 estudiantes desarrollar estudios en línea de inglés o francés y disfrutar de una estancia de un solo mes en Irlanda, Canadá o Francia, desaparecerán y serán sustituidas por las becas de curso completo en Irlanda.

Esta nueva modalidad ofrecerá a 35 estudiantes de tercero de la ESO la oportunidad de estudiar en Irlanda cuarto de la ESO, curso previo al bachillerato y cuyas calificaciones no afectan a la nota media para la EBAU. Además, la oportunidad contempla un viaje de ida y vuelta en Navidad para que los participantes puedan disfrutar esta festividad en Tenerife junto a sus familias.

La directora insular de Educación, Isabel Bello, aseguró que "esta nueva fórmula requiere la mayor inversión que se ha hecho en materia de becas inmersión lingüística, pero se trata de un salto cualitativo histórico". Además, afirmó que "desde el área de Educación, se busca premiar a los mejores expedientes y asegura que una estancia de un curso completo les dará la oportunidad de regresar siendo prácticamente bilingües".

Isabel Bello explicó que "este nuevo formato entrará en vigor en el curso 2023-2024, por lo que se abrirá un nuevo plazo de diez días solo para la solicitud de esta beca de curso completo. No obstante, hay que precisar que las personas que ya han pedido la beca de inmersión lingüística no tienen que hacer nada, no tienen que pedir esta nueva modalidad, pues ya se entiende que también la han solicitado, ya los que ya han solicitado beca de inmersion lingüística optan de forma conjunta a todas las modalidades y plazas de las becas BIL anuales, trimestrales, Bachillerato Dual o Cambridge"

El orden de elección de modalidad dependerá del mejor expediente académico y, en caso de empate, se valorará la menor renta familiar por persona.

En cuanto a las demás modalidades de becas, no sufrirán cambios. Por un lado, las becas BIL continúan ofreciendo a 200 estudiantes una estancia de tres meses en Irlanda, Canadá o Francia, alojándose con una familia nativa y asistiendo a un centro educativo.

La beca Cambridge, introducida como novedad este año, cuenta con un total de 20 plazas que permite a los participantes desarrollar un curso en línea durante primero de Bachillerato para terminar el curso con una estancia de tres semanas en Reino Unido, alojándose en la residencia de la propia Universidad de Cambridge.

La beca Dual está dirigida a la obtención del título de Bachillerato en Estados Unidos o Canadá paralelamente al español e incluye una estancia de un mes en el país correspondiente para un total de 100 alumnos durante el verano entre primero y segundo de bachillerato.