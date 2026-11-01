El Cabildo de Tenerife pide a la población evitar desplazamientos innecesarios ante la previsión de fuertes lluvias

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha hecho un llamamiento este domingo a la población de Tenerife para que evite desplazamientos prescindibles y extreme las preauciones ante la borrasca que este domingo afecta a Canarias y que pone en alerta a la isla por fuentes lluvias.

"Estamos ante un episodio meteorológico adverso con aviso nivel naranja en algunas zonas de nuestra isla, como el área metropolitana, que puede dejar lluvias intensas y fenómenos tormentosos. Por responsabilidad y sobre todo por prevención, hemos suspendido todas las actividades culturales y deportivas previstas para las zonas afectadas", ha recordado en declaraciones a los medios.

Asimismo, ha solicitado a la población que evite desplazamientos que no sean imprescindibles, que no se acerquen a barrancos ni a zonas inundables y que extremen las precauciones.

"Es fundamental seguir las indicaciones de todos los servicios de emergencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales", ha señalado Dávila, que ha puntualizado que "la prioridad es la seguridad de las personas", por lo que insta a la "prudencia y responsabilidad".