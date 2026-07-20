El Cabildo de Tenerife prevé invertir 200 millones en actuaciones de carreteras de la isla hasta 2029

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado este lunes su planificación estratégica en carreteras que implica inversiones de 200 millones de euros hasta 2029 en un total de 80 actuaciones que afectarán a más de 200 kilómetros de vías.

Los detalles de este plan han sido presentados en rueda de prensa por la presidenta tinerfeña, Rosa Dávila, y el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, quienes han insistido en que esta programación va a suponer una "grandísima transformación" de la red viaria insular y se van a resolver "problemas históricos".

Dávila ha incidido en que será una gran "modernización" de las carreteras de Tenerife y una mejora en la "seguridad" y ha avanzado que antes de final de año ya se habrá licitado obras por valor de 32 millones.

Ha destacado también que desde que empezó la legislatura se han ejecutado 43 actuaciones, lo que supone una inversión superior a 170 millones de euros y valorado que esta nueva programación va a mejorar la seguridad durante la próxima década.

De los 32 millones en licitación, un total de 16 millones corresponden al tramo de 42 kilómetros la TF-1 que une Santa Cruz de Tenerife y Güímar, más otro paquete de actuaciones de cinco carreteras que suman 8,2 millones en Valle Jiménez, Agua García-Tacoronte, San Juan de la Rambla, la TF-152 entre La Laguna y El Sauzal y la TF-525, que une Arafo y Güímar.

Igualmente ha comentado que se van a llevar a cabo nuevas intervenciones como la TF-28 en Santa Cruz de Tenerife (Tíncer) o la TF-21 a su paso por la Orotava, con una inversión conjunta de 9 millones de euros.

Arteaga ha comentado que la rehabilitación del firme de la TF-1, entre Santa Cruz de Tenerife y Güímar, comenzará en noviembre de tal manera que cuando acabe este mandato, un total de 44 kilómetros de autopista de la TF-1 tendrán su firme rehabilitado.

30 OBRAS PARA ARREGLAR DESPERFECTOS DE 'THERESE'

Asimismo ha señalado que ya se han adjudicado 30 obras de emergencia, por importe de 12 millones, para hacer frente a los desperfectos ocasionados por el paso de la borrasca 'Therese' por la isla.

El consejero ha dicho que la planificación estratégica es un "documento vivo" y se trabaja en la redacción de muchos proyectos y también en algunas expropiaciones, por ejemplo para la mejora de la carretera general Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, con un presupuesto de 15,5 millones.

En esa línea ha apuntado que las obras durarán unos 27 meses, el proyecto se aprobará esta semana y en cuanto esté a disposición el suelo, se podrá comenzar con la licitación en 2027.

Arteaga se ha parado también en la rehabilitación de la TF-42 que une Buenavista con Garachico, "un proyecto muy ambicioso", con una inversión de 24 millones y que va a resolver algunos "problemas históricos" con la creación de varias rotondas que implicarán expropiaciones --solo el firme supone una inversión de 400.000 euros--, y resaltado otros 16 millones para la vía que une Garachico con El Tanque.

"Son intervenciones en carreteras que son muy demandadas, que están esperando los vecinos desde hace mucho tiempo, pero son intervenciones bastante complicadas, intervenciones que persiguen no sólo rehabilitar el firme, sino acondicionar la carretera y mejorar en algunos tramos más urbanos", ha explicado.