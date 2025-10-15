El Cabildo de Tenerife propone prorrogar la declaración de emergencia hídrica cuatro meses más

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE

El Cabildo de Tenerife ha propuesto prorrogar la Declaración de Emergencia Hídrica (DEH) durante cuatro meses más, de tal forma que la situación se extendería hasta finales de febrero de 2026.

La medida ha sido acordada por la Mesa de la Sequía, que ha mantenido un encuentro para abordar el estado de la isla ante la finalización de la prórroga de la DEH, que finaliza el viernes 28 de octubre.

Para la presidenta Rosa Dávila, esta medida supone "asegurar la capacidad de las intervenciones realizadas durante estos últimos años, donde hemos conseguido estar dos veranos sin ningún tipo de restricción de agua".

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, sostiene "la necesidad de prorrogar la DEH para consolidar las medidas que estamos desarrollando para incrementar la producción de agua y evitar posibles riesgos de desabastecimiento, a pesar de que la situación climatológica ha mejorado y los riesgos son menores que en años anteriores".

"Es por ello, resalta, "que creemos que es conveniente mantener la DEH hasta que se consoliden plenamente las medidas que actualmente tenemos en ejecución, como la sobreproducción o la puesta en servicio de desaladoras como las de Granadilla, el Oeste, Santa Cruz o la de Cepsa, cuya estabilización se prevé en los próximos dos meses".

La DEH fue decretada por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, el 29 de mayo de 2024 durante 6 meses, y prorrogada 3 y 10 meses sucesivamente el 29 de noviembre y 28 de febrero, manteniéndose vigente hasta el 28 de este mes, en espera de que se apruebe una prórroga más si así se acuerda en el marco de la próxima Junta General del CIATF, recoge una nota del Cabildo.

En la DEH se incluyen 75 medidas diseñadas para prevenir o reducir los riesgos de desabastecimiento en la isla, los cuales han sido identificados como consecuencia de la crisis climática, también analizada en el marco de la DEH.

Con el fin de supervisar estas medidas, se estableció como medida número 2 la creación de una mesa de seguimiento de la sequía, de la cual esta es su octava sesión.

INCREMENTOS PROGRESIVOS

En cuanto a los datos, los asistentes a la mesa pudieron conocer que desde la última sesión de la mesa de la sequía se han incorporado infraestructuras que incrementan en más de 8.000 metros cúbicos diarios el volumen adicional disponibles desde el inicio de la DEH, alcanzando a día de hoy una capacidad de producción de 34.497 metros diarios.

Este incremento ha permitido superar dos veranos consecutivos sin restricciones de agua.

Sobre el estado de las medidas, en especial las destinadas a la producción de agua, todas están actualmente en ejecución, algunas en su fase final, si bien han experimentado en ciertos casos retrasos derivados de cuestiones de suministro de equipos, problemas logísticos, autorizaciones y otros factores técnicos.

Concretamente se trata de los casos de la EDAM de Fonsalía (Guía de Isora), EDAM El Tablero (Adeje), Módulo de Ósmosis Inversa de la Isla Baja (Balten), EDAS de Güímar (Balten), Bombeos de agua del afluente de la EDAR Los Letrados (Abona), Elevación de caudal desde de la EBAR de Cabo Llanos (Santa Cruz de Tenerife) y Ampliación de la EDAR Buenos Aires (Santa Cruz de Tenerife).

Según el nuevo cronograma, se prevé que, antes del 31 de diciembre de 2025, se incorporen al sistema casi 54.000 metros cúbicos diarios, lo que supone un incremento de unos 20.000 metros cúbicos adicionales respecto a la producción actual.

La Mesa de la Sequía está formada por representantes de los ayuntamientos, los consorcios, empresas públicas y gestión de servicios públicos, entidades concesionarias o titulares de aprovechamientos, organizaciones agrarias, organizaciones empresariales y sindicales, el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife.

Además, forman parte un representante de los agricultores por cada una de las siguientes comarcas hidráulicas: Las Cañadas del Teide, Noroeste, Valle de La Orotava, Noreste, Anaga, Área metropolitana, Valle de Güímar, Sureste y Suroeste; así como los gerentes de la empresa pública Balsas de Tenerife (Balten) y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.