El Cabildo de Tenerife, con el rechazo de PSOE y Sí Podemos, solicita fondos para el tren del Sur

Javier Rodríguez (PSOE) cree que "no es el momento" de impulsar el proyecto y Belda lamenta la falta de informes de viabilidad

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes dos mociones de los grupo Nacionalista y Popular, con el rechazo del PSOE y Sí Podemos y la abstención de Cs --miembro del equipo de gobierno--, en las que solicita la inclusión del proyecto del tren del Sur en la red ferroviaria de interés general para poder acceder a los fondos de financiación.

Ambos grupos tampoco lograron sacar adelante sendas enmiendas a la totalidad.

Además, en un debate conjunto con una moción de Cs apoyada por todos los grupos y rechazada por Sí Podemos, se ha pedido el apoyo a la construcción y puesta en funcionamiento de los carriles BUS-VAO en la TF-1 y la TF-5 y la defensa del Plan Insular de Movilidad Sostenible.

Tanto populares como nacionalistas criticaron la agrupación de las mociones en el debate planteada por el presidente Pedro Martín y el portavoz del PP, Manuel Fernández, dejó constancia en el acta de su rechazo porque era una "falta de respeto" a los grupos.

El portavoz nacionalista, Carlos Alonso, ha apuntado que la movilidad es un problema "de primera magnitud" en la isla que requiere de consenso social, liderazgo político y capacidad de gestión.

Ha dicho que "la mayor parte" de la población de la isla está a favor del proyecto "y cada vez con más fuerza" y ha lamentado que la "fragmentación evidente" del grupo de gobierno más el socio externo --Sí Podemos-- puede frenar su desarrollo.

En esa línea, ha comentado que Sí Podemos amenaza con romper el pacto, Cs "quiere pero no puede" y el PSOE "ni puede ni quiere".

Alonso ha lamentado que en esta legislatura se ha avanzado muy poco porque ni siquiera se han dado pasos para tramitar la declaración de impacto ambiental y aunque ha apoyado la construcción de los carriles BUS VAO ha precisado que "se ha perdido el tiempo".

Ha indicado que el tren cuenta ahora con una "oportunidad importante de financiación" y desde el Cabildo se tiene que decidir que, por falta de apoyo, todos los fondos no se deriven al proyecto de Gran Canaria, donde sí hay unanimidad.

El portavoz nacionalista ha criticado a los socialistas de "no hacer nada" y "paralizar la isla" y cree que cuando salgan del Gobierno "la gente se va a olvidar" de su gestión porque no dejan "ninguna huella".

EL PP CREE QUE EL GOBIERNO QUIERE "SALVAR SUS SILLONES"

Manuel Fernández, portavoz del Grupo Popular, ha recordado que el PSOE ha votado a favor del tren en los últimos años en el Cabildo y en Metropolitano, a lo que unió el apoyo del presidente canario, Ángel Víctor Torres, y del Ejecutivo, que reunió hace un año a los dos cabildos para impulsar los proyectos.

En esa línea, ha lamentado que el grupo de gobierno solo quiere "salvar sus sillones" porque hay unanimidad en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Canarias pero en el Cabildo los socialistas "están cogidos por su socio".

Ha cargado contra el presidente insular, Pedro Martín, porque "sigue mudo" con el tren del Sur pero le ha instado a quitarse "la soga" de Sí Podemos y con el apoyo del PP, impulsar los grandes proyectos que necesita la isla en lo que queda de mandato.

"Tenerife no puede ser secuestrada por ningún grupo", ha comentado.

Javier Rodríguez, portavoz del PSOE, ha recordado que el presidente regional del PP, Manuel Domínguez, estaba en contra del proyecto en 2015 y ha tildado a Alonso de político "voluble e inestable" por los "cambios de posición" a lo largo del mandato como si fuera un "adolescente".

Ha apuntado que los problemas de movilidad en Tenerife se deben afrontar con una "visión integral" y no centrarse en exclusiva en la TF-1 y el tren del Sur y por ello se ha encargado la elaboración de un plan de movilidad sostenible.

Ha dicho que su grupo "no está en contra" del tren del Sur pero el contexto actual indica que "no es el momento oportuno", subrayando, no obstante, que "lo más relevante" es la votación que salió adelante este jueves en una comisión en el Congreso.

EL PSOE CUESTIONA EL "TACTICISMO" DE LA OPOSICIÓN

Aarón Afonso, director insular de Coordinación y Apoyo al Presidente ha dicho que "el tacticismo" no favorece al debate sobre la movilidad en la isla y ha instado a CC a que informe a la población de que el plan territorial del sur "tiene problemas" e informes desfavorables del Gobierno de Canarias.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, solo ha precisado que la oposición se ha inventado frases y usado el pleito insular para defender las mociones por lo que les ha instado a no "manipular ni tergiversar".

María José Belda, portavoz de Sí Podemos, ha lamentado que la posición de Podemos haya sido defendida en el Congreso por "una señora de Valencia" por culpa de que el escaso de Alberto Rodríguez "está vacío" y a diferencia de lo que plantea la oposición sostiene que el proyecto no tiene apoyo social pues plataformas ecologistas se han movilizado en contra desde 2008.

Ha reclamado una "participación ciudadana real" y de los 31 municipios y que se conozcan todas las alternativas al tren, pues aún no se conoce un informe de viabilidad sobre su impacto económico y social.

Ha advertido a Arriaga de que el tren "se va a decidir en la isla, no en Madrid" y se ha preguntado cuánto terreno va a consumir el proyecto, cuántas viviendas se van a expropiar y cuánto empleo se va a crear.

Frente al tren del Sur ha dicho que es prioritario el transporte público en guagua.

ARRIAGA RECLAMA "ALTURA DE MIRAS"

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Carreteras, Enrique Arriaga, ha comentado que hace falta un plan de movilidad sostenible y acabar las infraestructuras planificadas "desde hace más de 20 años".

Además ha apoyado el transporte público "en todas sus modalidades", tanto los carriles BUS VAO, con el objetivo de que en este mandato se pase de 3 kilómetros a 50 kilómetros, y el tren del Sur, si bien en este proyecto ha solicitado que haya "consenso" porque su ejecución durará varias legislaturas.

Por ello, ha pedido a todos los grupos "altura de miras" dado que el tren ya ha sido apoyado en el Congreso y en el Parlamento.

Arriaga ha culpado a CC de la "parálisis" que sufre la isla por la falta de planificación y afeó al PP que "no hicieron nada" cuando gobernaron en el Estado.

De hecho, ha comentado que las mociones debatidas este viernes eran "irrelevantes" porque el Congreso ya ha aprobado solicitar financiación de ahí que haya cuestionado el "oportunismo y el tacticismo" de la oposición.