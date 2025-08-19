El Cabildo de Tenerife recuerda que se mantiene la prohibición de hacer fuego en las áreas recreativas - CEDIDO POR CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha medidas de grado 1 para la prevención de incendios forestales, de tal forma que se mantiene la prohibición de hacer fuego en las áreas recreativas y exteriores --ya sean barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas--.

De igual modo, se prohíbe la utilización de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas (desbrozadoras, equipos de soldadura, máquinas que provoquen chispas o radiales de corte) y el uso de cualquier material pirotécnico en zonas de riesgo.

Asimismo, no se permite fumar en las áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, miradores y restantes infraestructuras de uso público ubicadas en el monte, según ha informado el Cabildo en una nota de prensa.

Las actividades que sí están permitidas son el tránsito por las pistas y senderos de la isla, así como los aprovechamientos forestales y la actividad cinegética.

En cualquier caso, el Cabildo recomienda no acceder ni permanecer en las zonas forestales de la isla mientras esté activada la situación de alerta, así como extremar las precauciones en todo el territorio insular con cualquier actividad que pueda generar incendios.

Las restricciones correspondientes al grado 1 de prevención de incendios forestales permanecerán activas hasta que finalice la situación de alerta.