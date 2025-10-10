El Cabildo de Tenerife saca a información pública el Plan Insular de Movilidad Sostenible

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha sacado a información pública el Plan Insular de Movilidad Sostenible (PIMST). Así, el documento ya figura en el Boletín oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, por lo que se abre un período de 45 días para que la ciudadanía, entidades y administraciones interesadas puedan presentar alegaciones o aportaciones al documento.

Destaca la institución en una nota de prensa el carácter estratégico del plan, que contempla una inversión superior a los 5.000 millones de euros entre 2025 y 2035. De este modo, define las líneas de acción para avanzar hacia una movilidad "más segura, inclusiva y baja en emisiones", promoviendo una red de transporte público "más eficiente, una mejor conectividad entre municipios y la reducción del uso del vehículo privado".

"Tenerife necesita un modelo de movilidad que piense en las personas, no solo en los vehículos. Este Plan es una apuesta clara por la sostenibilidad, la accesibilidad y la modernización del transporte público, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en toda la isla", ha destacado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

EL ANILLO INSULAR

Entre las principales líneas del plan, detalla el Cabildo, están las actuaciones en las infraestructuras viarias. En ese sentido, se ha diseñado una batería de intervenciones que permitirán descongestionar los principales corredores y resolver "puntos críticos" históricos. Se avanza, por ejemplo, en el cierre del anillo insular de alta capacidad con tres tramos clave: San Juan a Icod, Los Realejos a San Juan y El Tanque a Santiago del Teide, trayectos con los que se busca garantizar una conexión norte-sur sin depender exclusivamente de la TF-5.

También se incluyen actuaciones en la TF-1 y la TF-5, desde Erques hasta Santiago del Teide se ha previsto una mejora del trazado, y en Adeje se soterrará la autopista para reducir su impacto en un área densamente poblada.

En el sur, continuarán los trabajos en el enlace entre Chafiras y Oroteanda, y se contemplan dos ampliaciones clave del tercer carril en la TF-1: entre San Isidro y Los Cristianos, y entre Güímar y San Isidro. Se suma un nuevo acceso directo al Puerto de Los Cristianos, con el objetivo de hacer frente al actual tráfico portuario y turístico en la zona.

ÁREA METROPOLITANA

En el área metropolitana y el norte de la isla se desarrollarán actuaciones específicas como el carril BUS-VAO con tecnología ITS entre Guamasa y el Aeropuerto de Los Rodeos, la variante de la TF-5 para mejorar los accesos al aeropuerto, y la reactivación de la conexión entre la TF-13 y Mesa Mota a través del túnel de la Gorgorana, que aliviará el tráfico en La Laguna.

También se ejecutará la circunvalación oeste, que conectará Guamasa con Añaza y permitirá desviar gran parte del tráfico que actualmente atraviesa el área metropolitana. Además, se construirá un tramo BUS-VAO con gestión inteligente que unirá Santa Cruz con Güímar por la TF-1, pensado para facilitar el uso del transporte público en los desplazamientos diarios.

Entre los aspectos destacados del plan apuestas está, además, su apuesta por el transporte público. Así, la red de guaguas será completamente reestructurada para adaptarse mejor a los horarios y necesidades reales de la población, con más frecuencia, mayor coordinación entre líneas y mejores conexiones con intercambiadores y otros modos de transporte, según el Cabildo tinerfeño.

También contempla la ampliación de la red del tranvía. De este modo, la línea 1 llegará hasta el aeropuerto de Los Rodeos y la línea 2 se extenderá hasta el Muñeco de Nieve. "Tenemos obras en marcha y otras a punto de licitarse. Este es el camino para que el transporte público sea realmente competitivo frente al vehículo privado", puntualiza la consejera de Movilidad, Eulalia García.

LOS PROYECTOS DE TRENES

Además, en esta ocasión, el Cabildo volverá a incorporar los proyectos ferroviarios del tren del Sur y del tren del Norte a la planificación insular. El tren del Sur unirá Santa Cruz con Adeje, con posibilidad de prolongarse hasta Fonsalía. El tren del Norte conectará Santa Cruz con Los Realejos, con previsión de ampliación hasta Icod de los Vinos.

En su primera fase, el tren del Sur conectará directamente Costa Adeje con el Aeropuerto de Tenerife Sur, cubriendo unos 30 km en apenas 25 minutos. Este tramo inicial, con un coste estimado de 800 millones de euros, enlazará zonas clave como el Puerto de Los Cristianos y el Hospital del Sur. En cuanto al tren del Norte, se encuentra en fase de avance técnico y administrativo.

De hecho, en 2025, recuerdan desde la corporación, se ha lanzado un concurso internacional de ideas para definir el trazado "más eficiente y sostenible" desde el punto de vista territorial y medioambiental.

Además de potenciar infraestructuras y transporte público, el plan incorpora medidas específicas de gestión de la movilidad. Así, exponen, contempla la regulación del aparcamiento para desincentivar el uso "abusivo" del vehículo privado, se promoverá el transporte a la demanda en zonas con baja densidad y se diseñarán planes de movilidad específicos para centros clave como la Universidad, hospitales, puertos y aeropuertos.