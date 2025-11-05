El Cabildo de Tenerife saca de nuevo a licitación las obras de reforma del Teatro Baudet de Santa Cruz - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo, a través del área de Cultura y Museos de Tenerife, ha aprobado este miércoles en el Consejo de Gobierno el expediente de contratación y licitación de las obras de consolidación del Teatro Baudet, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, que sale por segunda vez a licitación tras declararse desierto inicialmente.

El proyecto contempla intervenciones "urgentes" con el objetivo de "frenar el deterioro" del edificio y preservar su valor arquitectónico y cultural, según avanzó este miércoles el consejero del área, José Carlos Acha en una nota, en donde se especifica que esta la licitación mejora las condiciones de acceso de las empresas.

En concreto, la inversión para el proyecto básico y de ejecución de consolidación del Teatro Baudet cuenta con un presupuesto base de 1.866.954 euros, y un plazo de ejecución de doce meses, en procedimiento abierto simplificado.

Asimismo, las principales actuaciones previstas son rehabilitación estructural e impermeabilización de cubiertas, demoliciones controladas de elementos dañados, restauración de fachada y protección de cerchas, y documentación de elementos originales.

HISTORIA

José Carlos Acha ha destacado el interés del Cabildo por impulsar una política cultural que "cuide, preserve y proyecte" el patrimonio público. Así, la recuperación del Teatro Baudet es una acción estratégica que pondría en valor un espacio simbólico del centro de Santa Cruz de Tenerife, respondiendo al mismo tiempo a criterios de conservación, accesibilidad y uso público.

"Esta licitación, que esperamos salga antes de estas Navidades, refleja una cultura que construye futuro desde la memoria", ha señalado el consejero de Cultura del Cabildo tinerfeño.

El Teatro Baudet, que fue inaugurado el 25 de mayo de 1944 como uno de los primeros proyectos del arquitecto tinerfeño José Enrique Marrero Regalado, es "un icono" de la época de los grande cines que se ha preservado hasta nuestros días, según destaca el Cabildo. En la construcción de su anfiteatro, se utilizó los mismos materiales de vigas remachadas que en la Torre Eiffel y, a lo largo de su historia, como edificio, ha tenido varios usos hasta cerrar definitivamente.

Sin embargo, detallan, el tiempo y las inclemencias meteorológicas habrían deteriorado sus instalaciones hasta "tal punto" que ya en el mandato pasado era "necesario abordar la restauración de sus cubiertas y pilares para evitar su progresiva destrucción".