El Cabildo de Tenerife y la ULL se alían para modernizar los servicios públicos con un impulso a la IA - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna (ULL) coordinan de forma conjunta un impulso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta "estratégica" para modernizar los servicios públicos, la investigación y el desarrollo socioeconómico de la isla.

Esta colaboración se enmarca en el Protocolo General de Actuación firmado por ambas que establece líneas de trabajo en ámbitos de cooperación, formación, asesoramiento y proyectos innovadores, según ha incidido la corporación insular en una nota.

"Este convenio posiciona a Tenerife en la vanguardia de la transformación digital. No solo incorporamos tecnología: estamos construyendo capacidad, talento y conocimiento propio en Inteligencia Artificial", ha enfatizado la presidenta insular, Rosa Dávila, que destaca que esta colaboración con la ULL represente un avance desde la "excelencia académica, el rigor científico y con un impacto directo en la mejora de los servicios públicos".

"La Inteligencia Artificial no es el futuro, es el presente, y Tenerife debe situarse en una posición de liderazgo para que sus ciudadanos, empresas e instituciones se beneficien de estas oportunidades", ha añadido la presidenta del Cabildo.

ACTUACIONES EN MARCHA

Por su parte, el director insular de Recursos Humanos, Servicio Público y Transformación Digital, Juan Manuel Santana, ha precisado que el citado convenio tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro, y articulará, además, un comité mixto ULL-Cabildo encargado del seguimiento y la planificación de las actuaciones.

Entre los proyectos piloto previstos se incluyen la transcripción de llamadas y análisis inteligente del call center, la optimización de movilidad y detección de anomalías en contratación pública, Chatbots para mejorar la atención ciudadana y la Identificación de patrones de consumo para la gestión eficiente de recursos hídricos.

Así, en cuanto a las actuaciones en marcha, el Cabildo destaca:

1. Política de Uso de la Inteligencia Artificial

En concreto, el Cabildo someterá a aprobación su primera Política de Uso de la IA, documento que fijará los principios, criterios y condiciones para la utilización responsable de esta tecnología en la institución, conforme al marco regulatorio europeo.

2. Modelo de Gobernanza del Dato

Además, como herramienta clave para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de la información, se está elaborando el Modelo de Gobernanza del Dato del Cabildo. Este modelo permitirá maximizar el valor estratégico del dato en la toma de decisiones y en el desarrollo de proyectos tecnológicos.

3. Plan de Formación Especializada en IA

En este marco, se imparten dos acciones formativas dirigidas al personal técnico (TAE y TAG) del Cabildo. Estas sesiones abordarán conocimientos técnicos y profesionales vinculados a la IA y servirán para identificar casos de uso aplicables a futuros proyectos.

4. Desarrollo del Asistente Virtual para Empleados

El Cabildo está implementando un asistente virtual para empleados, basado en modelos de IA avanzada, inicialmente centrado en consultas de Recursos Humanos. La herramienta crecerá progresivamente para ofrecer soporte en nuevas áreas y, en el futuro, también podrá ampliar su alcance a la ciudadanía.

5. Convenio Específico de Colaboración Cabildo-ULL

Paralelamente, se está ultimando la firma de un convenio específico que reforzará la cooperación entre ambas instituciones. Su objetivo es promover el desarrollo, la formación y la aplicación de la IA en la isla, involucrando a la academia, la empresa, la administración y la ciudadanía.

Entre sus objetivos destaca la formación especializada para la comunidad universitaria, empresas y personal técnico de las administraciones locales; desarrollo de proyectos piloto aplicados a servicios públicos como la movilidad, la salud o la administración local; fomento de la investigación aplicada y de la transferencia tecnológica; impulso del talento local y retención de profesionales cualificados y difusión del potencial transformador de la IA.

EJES DE TRABAJO

De este modo, el Cabildo precisa que los ejes de trabajo de este acuerdo con la institución académica se dividirá en:

a) Formación y Capacitación

Cursos, talleres, certificaciones y programas de formación continua en IA, ciencia de datos y ética tecnológica, además de la integración de proyectos de IA en TFG, TFM y prácticas externas.

b) Proyectos Piloto

Identificación de áreas prioritarias para la aplicación de la IA, creación de prototipos con participación de estudiantes, investigadores y personal técnico del Cabildo, y evaluación del impacto y escalabilidad de cada iniciativa.

c) Investigación y Transferencia

Apoyo a grupos de investigación en áreas como IA, robótica, visión artificial o procesamiento de datos, fomentando la transferencia de conocimiento y tecnología hacia la sociedad y el tejido productivo.