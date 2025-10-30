El Cabildo de Tenerife ultima la creación de la entidad de conservación del polígono industrial de Güímar

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife lidera la creación de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial del Valle de Güímar que se ubica sobre los municipios de Arafo, Candelaria y Güímar, después de que el último Consejo de Gobierno diera luz verde a la aprobación inicial de sus estatutos.

El consejero de Industria, Manuel Fernández, resalta en una nota que con este paso se materializa uno de los "compromisos" de este mandato que era "garantizar la existencia de entidades, al menos en los polígonos industriales de mayor calado, que gestionaran el mantenimiento y conservación de los espacios sobre los que se asientan los polígonos".

Fernández incide en que "creando esta entidad, con una gestión que vincula lo público y lo privado, se garantiza el mantenimiento, conservación y mejora de las infraestructuras del polígono que, en este caso, alberga más de 200 empresas en 2 millones de metros cuadrados", y señala que "se trata de una iniciativa demandada históricamente por los empresarios que desarrollan su actividad económica en este polígono".

La financiación será mixta con un 55% pública (cabildo y ayuntamientos) y 45% privada (propietarios), por lo que el Cabildo aportará 200.000 euros iniciales, que se sumarán a los 250.000 euros procedente de la actual Asociación Mixta del Polígono, que actualmente se encuentra en proceso de disolución.

Manuel Fernández asegura que "la creación de esta entidad marca un hito en la modernización y gestión de las áreas industriales de Tenerife, siguiendo el modelo recomendado por el Plan Director de Actuaciones en Áreas Industriales de Canarias", y concluyó que la intención de la corporación es "trasladar este modelo de gestión a otros polígonos industriales de la isla".

El consejero recuerda que este polígono, construido hace más de 40 años y recepcionado hace 10 años aproximadamente, "se encontraba en una situación de deterioro que requería una actuación urgente", y en este sentido indica que "el Cabildo ha liderado el proceso para revertir esta circunstancia, de la mano de los ayuntamientos que ahora deben iniciar el trámite para la aprobación inicial de estos estatutos.

De hecho, anuncia que este viernes lo hará el pleno de Candelaria, y en las próximas semanas, los demás ayuntamientos.

Fernández hace hincapié en que con este tipo de actuaciones la intención del Cabildo es que las empresas se ubiquen en espacios adecuados, "con servicios en óptimas condiciones, no solo para que puedan desarrollar su actividad económica en un entorno adecuado, sino también para atraer inversión a Tenerife, conseguir que la isla sea un lugar atractivo para implantar nuevas empresas industriales, que aportan valor a la economía insular, pero también empleo estable y de calidad".