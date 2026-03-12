El Cabildo de Tenerife ultima la estrategia de movilidad en Anaga y la abre a la participación ciudadana

Reunión entre representantes del Cabildo de Tenerife y colectivos vecinales de Anaga para evaluar medidas de movilidad en el parque rural - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de las áreas de Movilidad, Carreteras y Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, se ha reunido con distintas asociaciones de vecinos del Parque Rural de Anaga para hacer un seguimiento sobre las principales actuaciones de mejora y proyectos que se están realizando en materia de movilidad y conservación de las vías dentro del macizo.

En este ámbito se reiteró el trabajo que se ejecuta para la consecución de la Estrategia de Movilidad Sostenible para Anaga que está próximo a acabar y cuyo borrador será sometido a un proceso de participación ciudadana para que sean los vecinos los que puedan decidir sobre las propuestas de mejora integradas en la estrategia.

Con este objetivo, el encuentro reunió en las instalaciones de la Cruz del Carmen a los consejeros de Medio Natural, Movilidad y Carreteras, Blanca Pérez, Eulalia García y Dámaso Arteaga, respectivamente, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Laguna, Domingo Galván, y el coordinador de Distrito Anaga capitalino, Samuel Suárez, con distintos miembros de colectivos vecinales y residentes en distintos caseríos de Anaga.

Blanca Pérez abrió el debate poniendo en valor el dispositivo de vigilancia y control del cruce de Cruz del Carmen y su aparcamiento, así como el tramo hacia Pico del Inglés.

En este sentido, destacó los datos positivos del trabajo conjunto que están realizando la Policía Autonómica, las Policías Locales de La Laguna y Santa Cruz y la Guardia Civil para el control de los puntos críticos, "que ha permitido la mejora del tráfico, principalmente, durante los fines de semana, salvo en momentos puntuales" por distintos motivos.

Explicó, además, que el Cabildo ha facilitado medios a nivel institucional, como son hasta cinco todoterrenos y un furgón de atestados para facilitar la labor de la Policía Local lagunera.

"Desde Medio Natural mantendremos el acuerdo con las Policías Autonómicas y Locales y la Guardia Civil para se prolonguen los dispositivos policiales hasta que no se implementen las medidas que estarán recogidas en el plan de Movilidad", resaltó.

Sobre el aparcamiento de Cruz del Carmen, se puso el foco en las iniciativas de control que está estudiando el Ayuntamiento de La Laguna junto con el Cabildo para regular el estacionamiento y delimitar las plazas de aparcamiento, "ya que no puede ser que un visitante esté todo el día y no exista rotación de vehículos para el resto", entre otras cuestiones.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana de La Laguna, Badel Albelo, explica que la Policía Local mantiene un dispositivo de control del tráfico en el aparcamiento de Cruz del Carmen, con el objetivo de prevenir incidencias derivadas de la alta afluencia de visitantes.

ESTACIONAMIENTOS INDEBIDOS

Este operativo, que persigue mejorar la circulación y evitar estacionamientos indebidos, se despliega durante toda la semana y se complementa con intervenciones policiales realizadas ante llamadas por incidencias en la zona.

Por otra parte, la consejera de Movilidad, Eulalia García, resaltó las mejoras en el ámbito de transporte regular de viajeros a través de Titsa, destacando que para Anaga se incrementado la frecuencia y los horarios de las guaguas debido al incremento de demanda de pasajeros desde Santa Cruz de Tenerife y La Laguna y se ha afrontado la decisión de "limitar el tamaño de las guaguas turísticas, dando un periodo de transición a las empresas para los cambios".

La responsable de Movilidad recuerda que el área está trabajando con los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna en la creación de lanzaderas en el ámbito del Parque Rural de Anaga, para lo cual se tendrán que habilitar terrenos y sirvan de estacionamiento.

Una vez se concreten se pondrían en marcha las guaguas lanzaderas para reducir el número de vehículos particulares y de alquiler en Anaga.

Eulalia García recordó que, dentro del marco de la Estrategia de Movilidad, una de las acciones es crear bolsas de aparcamientos, previo consenso con los vecinos y haciendo las reservas necesarias para los residentes.

Por su parte, el concejal de Movilidad de La Laguna, Domingo Galván, destacó que se han reforzado los servicios de las líneas de guagua 273, 274 y 275, que conectan distintos puntos y caseríos de Anaga, con el objetivo de ofrecer alternativas de transporte público y favorecer una movilidad más ordenada.

Además, añade que el consistorio trabaja de forma coordinada a través de Muvisa con el Cabildo para gestionar el control y la regulación del aparcamiento de la Cruz del Carmen.

MEJORA DE LAS CUNETAS Y VALLADO

También tomó la palabra el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, que puso al día a los vecinos de las actuaciones que se ejecutan en la red vial de Anaga, poniendo el foco en la mejora de las cunetas, apartaderos y vallado a lo largo de las carreteras, y en este sentido explicó que se está trabajando en los cambios que hay que hacer en retranqueo del vallado en algunos puntos para facilitar las maniobras de las guaguas de Titsa.

"Se está trabajando en ello y estamos recabando información constante sobre en qué puntos hay que actuar para que antes de final de año estén ejecutados", agregó Arteaga, destacando que "el área ha destinado 1,5 millones de euros en la zona y más de 3 millones en la rehabilitación de la Tf-12".

Por otra parte, apuntó que las inclemencias del tiempo han imposibilitado realizar trabajos específicos que necesitan de mejores condiciones como reasfaltado, el pintado o el saneamiento de taludes y desgranó las actuaciones de la rehabilitación de la banda de rodadura de la TF-145, entre El Río, Las Carboneras y Taborno; la señalización horizontal en la TF-13, el repintado amarillo para evitar el estacionamiento en el acceso a Taborno y el entorno de la playa de Almáciga y los trabajos de mantenimiento de tala, poda y desbroce.

Puso en valor los próximos proyectos que Carreteras va ejecutar, como son la rehabilitación del firme en Taganana o el acondicionamiento de los márgenes de la TF-12.

"Lo queremos es garantizar la seguridad de las personas y mejorar la movilidad, pero hay que tener en cuenta que los proyectos antes de su ejecución llevan un proceso y los mismos pueden durar entre 11 ó 12 meses para que vean la luz y ejecutarlos", concluyó.