El Cabildo de Tenerife ultima las obras de mejora de la TF-662 en Arona, con una inversión de 1,8 millones

El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, en una visita a las obras de mejora de la TF-662 en Arona - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, afronta la última fase de las obras de mejora y rehabilitación de la carretera TF-662 en el municipio de Arona.

El consejero, Dámaso Arteaga, explica en una nota que "se trata de una zona en la que había dificultades con continuas inundaciones por lo que se ha tenido que conciliar las obras de rehabilitación del firme de la carretera con los trabajos de encauzamiento de los barranquillos existentes y el soterramiento de las canalizaciones que pasan por el túnel que discurre bajo la autopista TF-1".

Las obras han supuesto una inversión de 1,8 millones de euros y se terminarán en el mes de diciembre.

Esta vía discurre paralela a la autopista TF-1 por el lado monte y se accede desde la TF-66 cerca del enlace de Guaza y desemboca en la TF-655.

Las obras se han dividido en dos tramos: el primero entre Guaza y la gasolinera, PPKK 0+000 al 2+177, mientras que el segundo, desde la gasolinera hasta el PPKK 2+177 al 2+314.

Esta obra se añade a los trabajos de mejora, también realizada en Arona, como la rehabilitación de la vía TF-28 en el tramo comprendido entre el Valle de San Lorenzo y La Centinela.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Construcciones Darias, suponen una inversión de 1,6 millones de euros y se encuentran en su fase final, con prevista finalización a finales del mes de noviembre.

El objetivo principal de las actuaciones es mejorar el estado del firme y reforzar la seguridad en las paradas de guaguas y los pasos de peatones, donde se ha detectado la necesidad de intervención, siempre en coordinación con el Ayuntamiento, además de adecuar varias terrazas de establecimientos cercanos a la carretera.

Del mismo modo, destacan las obras de la rotonda en la carretera insular TF-652 (Guargacho) con una inversión de 682.438,71 euros y la rehabilitación del firme en TF-652 y TF-653 (Arona) con inversión de 1.257.519,71 euros.