El Cabildo urge al Puerto de Santa Cruz de Tenerife informar sobre el estado y valores del Silo que se pretende derribar

Silo de grano del puerto de Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha advertido a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de que podría incurrir en responsabilidades si no facilita información sobre la situación y los valores del edificio del Silo portuario, ubicado en la autovía de San Andrés de la capital tinerfeña, ante la tramitación de su inminente derribo.

En un comunicado, la institución insular recuerda que, desde el primer momento, ha instado formalmente a la Autoridad Portuaria a realizar un estudio técnico de los valores patrimoniales del inmueble, tal y como establece la Ley de Patrimonio Histórico Español, una competencia que correspondería al referido organismo estatal.

La corporación insular recuerda su "actitud de colaboración y plena disposición" para analizar conjuntamente la situación del edificio. Sin embargo, recalca el Cabildo tinerfeño, no se habría recibido hasta la fecha información alguna sobre el resultado de las actuaciones ni sobre las conclusiones alcanzadas.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

El Cabildo de Tenerife advierte que ya ha atendido todas las solicitudes de información recibidas por el Colegio de Arquitectos y el Ministerio de Cultura, en el marco del procedimiento abierto por este último para recabar datos sobre las características del inmueble. Por todo ello, en lo relativo a ese expediente, el Cabildo ha reiterado la necesidad de que se lleve a cabo el citado estudio de valores patrimoniales.

El consejero Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico, José Miguel Ruano, ha advertido que "no se puede seguir dilatando" una cuestión que afecta directamente a la protección del patrimonio y a la seguridad jurídica de las decisiones que se adopten sobre este edificio.

"La Autoridad Portuaria tiene la obligación de informar y de actuar conforme a la ley. No hacerlo podría derivar en responsabilidades patrimoniales que deben evitarse con transparencia y rigor técnico", ha puntualizado el vicepresidente segundo del Cabildo, que recuerda que las competencias del inmueble corresponden al Estado: "Seguimos mostrando disposición a colaborar, pero debe basarse en información clara y cumplimiento de la ley".