Los cabildos avalan el decreto de reforma de la ley de cambio climático y la ley del suelo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión General de Cabildos Insulares, reunida este miércoles en el Parlamento de Canarias, ha avalado el decreto ley de modificación de las leyes de cambio climático y transición energética y la ley del suelo.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha dicho que este decreto es una "reforma de facto" de la ley de cambio climático para "aclarar conceptos" que generaban "dudas interpretativas", reforzar la participación y la implantación de las renovables y aprovechar instrumentos que ya estaban en tramitación para "ganar agilidad y también coherencia en la planificación".

En ese sentido ha comentado que los 10 metros cuadrados por habitante exigidos por la ley "no constituyen un estándar adicional independiente, sino que computan dentro de la categoría de espacios libres" y se profundiza en la regulación de la implantación de fotovoltaicas en cubiertas, diferenciando entre uso no residencial, residencial colectivo y residencial unifamiliar.

Además se propone agilizar la aprobación del Plan Canario de Adaptación Climática, se incorporan nuevos ajustes a la ley del suelo y se dota de "mayor operatividad" a la ley de transición ecológica.

"De esta forma, combinamos ambición ambiental, seguridad jurídica y cooperación interadministrativa para que la transición ecológica en Canarias siga avanzando de forma imparable", ha comentado.

La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, ha valorado los "avances" del decreto porque aumenta la participación de ciudadanos e instituciones, da seguridad jurídica y desbloquea situaciones urbanísticas frenan la rehabilitación, la implantación de renovables o la respuesta de emergencia habitacional.

"Este decreto no es perfecto, ninguna norma lo es, pero contiene avances en sostenibilidad, energía limpia, participación local y adaptación climática", ha comentado.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha señalado que hay que actuar con "determinación" y la transición energética deber "justa" y no recaer en sectores determinados, por lo que ha pedido mayor participación de los cabildos. "Tenemos que ir de la mano en la implantación de las renovables", ha indicado.

Ha dicho que no puede ser un proceso "impuesto, sino compartido" y para ello es "imprescindible" la coordinación institucional y el diálogo permanente dado que en Fuerteventura, por ejemplo, hay una demanda mayor de proyectos energéticos.

Además ha tildado el decreto de "avance" pero no es un "punto final" pues la transición energética debe adaptarse a las particularidades de cada territorio.

Adasat Reyes, vicepresidente del Cabildo de La Gomera, ha valorado también el nuevo decreto y "convencido" de que aunque cada isla es distinta, también debe haber una respuesta "común, clara y también eficaz".

Ha dicho que estas nuevas medidas aportan "equilibrio entre planificación urbana y adaptación climática" y remarcado que la transición energética no debe venir como una "imposición externa" y sin que haya beneficios para el territorio.

"En Canarias no necesitamos duplicar documentos ni alargar procedimientos, necesitamos planificación, sí, pero también agilidad y coherencia en todo el ámbito burocrático. Este ajuste evita bloqueos, reduce burocracia y facilita que los instrumentos estratégicos estén operativos cuanto antes", ha explicado.

Sobre el decreto de la ley del suelo ha comentado que "aporta claridad, desbloquea una figura imprescindible y en Canarias, y especialmente en islas con planeamientos complejos o desactualizados, permite usos provisionales desmontables y reversibles".

LA PALMA: AYUDAR A FIJAR POBLACIÓN AL TERRITORIO

Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, ha coincidido en los "avances" de los nuevos decretos si bien ha advertido de que podrían ser un "lastre" para la eficiencia en la planificación municipal porque las oficinas técnicas municipales "están a lo que están".

Ha insistido en que van a ser "contundentes" en que todas las medidas deben ir ligadas a la posibilidad de fijar población al territorio y que el despliegue de renovables se haga de acuerdo con las posiciones del Cabildo.

El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha valorado el interés del Gobierno por llegar a acuerdos con los cabildos, ha abierto la puerta a que el decreto se tramite como proyecto de ley para incluir mejoras e incluir un impuesto en favor de los ayuntamientos que padecen instalaciones de energía renovable en su territorio "sin ninguna compensación".

Ha alertado de la necesidad de evitar el uso del artículo de interés general para el desarrollo de renovables ya que es un mecanismo "excepcional" y no se debe utilizar de forma estructural.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha comentado que la transición energéticas en las islas debe ser "local" y la realidad insular no cabe en los "corsés centralistas", subrayando que será "revolucionario" que un ayuntamiento puede capitalizar el uso del suelo para ser "socio" de proyectos.

Jesús Ramos (ASG) ha asumido "lo difícil que es legislar en Canarias" por las especificidades del territorio que obligan a hacer modificaciones, y pedido que se tramite como proyecto de ley para dar seguridad a las inversiones.

Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha dicho que este decreto aumenta la "maraña burocrática" en Canarias y "vuelve loca a la gente", tildando de "disparate" que se pueda desarrollar hasta un 2% del suelo para las energías renovables.

"Llega un momento de dejar fanatismos climáticos y apostar por un mix energético decente, y un mix energético que haga que Canarias tenga menos apagones", ha destacado.

NC-BC CUESTIONA LOS "PARCHES CONSTANTES" Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha apuntado que el decreto es "absolutamente necesario" pero supone una "nueva modificación" de la ley del suelo, no un cambio, una sucesión de "parches parciales", al tiempo que no ha obviado que la transición ecológica es el "reto más importante" de la humanidad.

"Lo que nos ha llevado al punto donde estamos hoy es precisamente la falta de ambición, es precisamente los intentos de freno en defensa de los intereses particulares y empresariales de algunos frente al colectivo y frente al conjunto de la humanidad", ha señalado.

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha afirmado que el decreto es "valiente" y nace de la escucha a los cabildos, algo que "no sucedió" con la anterior ley autonómica.

Ha dicho que muchas veces se plantean problemas cuando hay que aplicar las leyes y los técnicos empiezan a trabajar y por ello ha felicitado al Gobierno por esta iniciativa.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha apuntado que el decreto ley viene a "aclarar dudas" en la aplicación de la norma y servirá para acelerar la implantación de las renovables y mitigar los efectos del cambio climático.

Alicia Vanoostende (PSOE) ha dicho que se vuelve "a lo mismo" con un decreto ley que modifica otro decreto ley, se ha preguntado si era necesario y plantea sus "dudas" de "rigor, respeto institucional y seguridad jurídica".

Su compañera Nayra Alemán ha cargado contra la costumbre del Gobierno de usar los decretos para modificar leyes y aunque comparte el "diagnóstico" de fondo, ha reclamado una "visión clara y estable" de la política territorial, sin "parches constantes".