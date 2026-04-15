Los cabildos canarios piden al Estado que suspenda la regla de gasto por el contexto de crisis geopolítica internacional

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 15 (EUROPA PRESS)

Los siete cabildos de Canarias han pedido al Estado que suspenda la regla del gasto aplicables a las Corporaciones insulares ante el actual contexto de crisis geopolítica internacional y su impacto diferenciado en un territorio ultraperiférico como es el archipiélago.

Así lo ha informado la Federación Canaria de Islas (Fecai) tras su última Asamblea General, en la que se acordó reclamar una suspensión temporal de esta norma para poder atender las necesidades sociales, económicas y territoriales de las islas.

La presidenta de la Fecai y presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha defendido que esta petición se lleva a cabo "para que podamos utilizar los remanentes de tesorería sin limitaciones, garantizando la capacidad de respuesta ante las necesidades de nuestra población".

Por su parte, comentó que la actual coyuntura geopolítica internacional, marcada por la escalada del conflicto en Irán y sus efectos en los mercados energéticos y financieros, está provocando un escenario de inestabilidad con consecuencias directas sobre el coste de la vida y la actividad económica.

Aquí, como región ultraperiférica (RUP), "Canarias sufre especialmente estos impactos, debido al encarecimiento del transporte, de la energía y de los suministros básicos".

"Sin embargo, las medidas adoptadas hasta la fecha por el Estado no incorporan las singularidades de las islas, limitando la capacidad de respuesta desde las administraciones más próximas a la ciudadanía", expuso García.

En este sentido, apuntó que existen precedentes recientes en los que, ante crisis de extraordinaria magnitud, como la pandemia de la Covid-19 o las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, cuando el Gobierno de España adoptó decisiones excepcionales, suspendiendo temporalmente las reglas fiscales para permitir una respuesta pública eficaz.

Finalmente, la Fecai requiere al Gobierno de España y al ministerio de Hacienda la flexibilización efectiva del principio de estabilidad presupuestaria incorporando de manera expresa las singularidades económicas, fiscales y territoriales de Canarias, en el marco de su condición de región ultraperiférica reconocida por la Unión Europea y de su Régimen Económico y Fiscal.