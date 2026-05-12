El café de Agaete (Gran Canaria) trabaja para consolidarse como producto singular en Europa

Agroagaete (Gran Canaria) apuesta por la innovación para reactivar y dar mayor competitividad al tejido agrícola - CEDIDO POR AGROAGAETE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El café de Agaete (Gran Canaria), uno de los pocos lugares de Europa donde se cultiva café de forma natural y continuada, ha puesto en marcha a través de la asociación 'Agroagaete' una acción estratégica para consolidarse como un producto singular en el continente vinculado a la identidad del territorio, la sostenibilidad, el paisaje y las personas.

De esta manera, la entidad busca la modernización integral de su identidad institucional con el objetivo de proyectar el valor del sector agroalimentario del Valle de Agaete en ámbitos local, regional y nacional.

A través de una estrategia de marketing y comunicación, Agaete une esfuerzos para visibilizar tanto la trayectoria histórica de la asociación como el trabajo diario de los productores locales, poniendo en valor el carácter único del café de Agaete y del resto de productos tradicionales del valle.

En un comunicado, Agroagaete ha incidido en que la campaña también quiere incrementar su visibilidad y el de sus fincas, "generando un legado comunicativo sólido que sirva de base para futuras acciones de promoción".

En cuanto a los objetivos específicos, ha asumido el reto de dar a conocer el ciclo completo del café desde su cultivo hasta su comercialización.

EMPEZÓ A CULTIVARSE EN EL SIGLO XIX

Por su parte, Agroagaete recordó que el café llegó a Canarias a finales del siglo XVIII y comenzó a cultivarse en Agaete durante el siglo XIX.

Con el paso del tiempo, el Valle de Agaete se consolidó como el único lugar donde la caficultura logró adaptarse en Europa, manteniéndose hasta hoy gracias al trabajo de varias generaciones de agricultores que conservan las tradiciones y las técnicas ancestrales para que dos siglos después este cultivo "esté más vivo que nunca en la región".

Además, la combinación de clima, suelo y técnicas tradicionales ha hecho posible que Agaete se convierta en un "oasis cafetero" fuera del tradicional cinturón del café, producto de trabajo de unas 50 familias de la zona que son embajadoras del único valle cafetero del continente.