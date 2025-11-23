La Calre se reúne este lunes en Lanzarote para analizar los desafíos de las regiones europeas en migración

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, en un encuentro de la CALRE - PARLAMENTO DE CANARIAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 23 (EUROPA PRESS)

La Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), a través de su Grupo de Trabajo sobre Migración, celebrará este lunes en Lanzarote una jornada de análisis, debate y trabajo que se focalizará en los desafíos migratorios actuales y en la próxima implementación del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, prevista para 2026.

La presidenta del Parlamento de Canarias y de la CALRE, Astrid Pérez, moderará la grabación de un videopodcast especial en el que participarán representantes institucionales, como el vicepresidente del Parlamento de Bruselas o la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, así como expertos en migración, según ha informado el Parlamento de Canarias en una nota.

En concreto, durante la jornada se abordarán cuestiones "clave" en la materia, como la gestión fronteriza europea, el papel del FRONTEX, la coordinación interinstitucional, la situación de los menores no acompañados y las políticas necesarias para favorecer la convivencia.

El videopodcast, que se grabará desde el Castillo de San José, reflexionará sobre el papel de Canarias como frontera atlántica de Europa, configurando actualmente uno de los territorios más afectados por el incremento de llegadas en la ruta migratoria desde el África Occidental.

Los asistentes a este acto realizarán una visita privada a un centro de menores no acompañados.