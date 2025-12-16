Cámara de Santa Cruz de Tenerife ve un "atraco" de Aena la tasa de estacionamiento a las guaguas en los aeropuertos

Archivo - El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé - CEDIDO POR LA CÁMARA DE SANTA CRUZ - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, reclamó este martes a Aena que "deje de castigar a los canarios con la imposición de una nueva tasa al transporte discrecional de viajeros en los aeropuertos de las islas por la estancia de las guaguas en sus instalaciones", una situación que calificó como "un nuevo atraco a Canarias al suponer esta un aumento considerable de gastos al mes para estas empresas".

Para Santiago Sesé, "las decisiones de Aena vuelven a acarrear, una vez más, un grave perjuicio económico para el archipiélago, que continúa siendo maltratado por la empresa mayoritariamente pública cuyo modelo de gestión parece tener como objetivo el de incrementar sus ingresos, sin ofrecer a cambio mejoras reales en las infraestructuras y servicios aeroportuarias".

Esta tasa, anunciada para implantarse en el mes de enero del próximo año y que se aplicará de forma progresiva, primero en los aeropuertos de Tenerife Sur y Lanzarote y luego en los de Gran Canaria y Fuerteventura, puede suponer cada mes un sobrecoste de miles de euros para las empresas del transporte, un "nuevo golpe" a la cadena de valor del sector turístico, según Sesé.

Además, apunta en una nota, "no solo supondrá un quebranto económico sino también logístico y medioambiental, puesto que se añadiría una nueva traba al transporte colectivo, cuando lo que se ha de promover y favorecer es el uso del transporte colectivo como una alternativa prioritaria y más sostenible frente al uso del vehículo privado".

El presidente consideró "especialmente grave" que estas decisiones se adopten en un contexto en el que los aeropuertos canarios presentan "carencias evidentes" en materia de infraestructuras, servicios y mantenimiento.

"A pesar del elevado volumen de pasajeros y de la importante rentabilidad que aportan al sistema aeroportuario español, las inversiones no están llegando con la intensidad ni la rapidez que requiere un destino turístico de primer nivel", recordó.

Insistió en que no se puede seguir utilizando a los aeropuertos canarios como una fuente constante de ingresos sin que exista un "retorno justo" en forma de modernización, ampliación y mejora de las instalaciones.

LASTRE A LA COMPETITIVIDAD

En esa línea añadió que "las islas no pueden soportar más cargas económicas que lastren la competitividad del sector turístico, como principal motor económico de Canarias, por lo que se deben buscar soluciones operativas que no supongan un incremento del coste económico para las empresas".

Sesé entiende que tampoco puede suponer un perjuicio para los turistas aportando soluciones, como las que ya existen en otros aeropuertos nacionales en los que se han dispuesto unas explanadas anexas denominadas 'bolsas reguladoras' en las que los vehículos de transporte de viajeros pueden esperar de forma gratuita antes de realizar la recogida de viajeros en la terminal en la que disponen de una hora a coste cero para recoger a los pasajeros.

Esta solución se apunta desde la Federación de Empresas del Transporte de Canarias y se respalda desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, entendiendo que cualquier medida de este calado se ha de consensuar con los sectores afectados además de tener en cuenta el impacto que puede suponer en toda la cadena de valor del sector y en la sostenibilidad, no solo económica, sino medioambiental del destino.