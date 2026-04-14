La campaña de Bonos Consumo Archipiélago arrancará el próximo 28 de abril, con una inversión 3 millones de euros - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha presentado este martes la segunda edición de los Bonos Consumo Archipiélago con el objetivo de incentivar el consumo en el comercio local de todas las islas. La campaña arrancará el 28 de abril y tendrá una duración de dos meses.

El programa, financiado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias y gestionado en colaboración con las cuatro Cámaras de Comercio de Canarias, contará con una inversión total de 3 millones de euros, de los que 2.448.000 euros se destinan directamente a bonos, mientras que el resto cubrirá los gastos de gestión y desarrollo del programa.

La cantidad destinada a bonos supondrá una inyección de 4.895.900 euros en el tejido comercial del Archipiélago, a través de la inversión directa que realizarán los consumidores en los establecimientos adheridos y la aportación del Gobierno. En la anterior edición, la inversión fue de 2.537.000 euros, de los que 2 millones de euros se destinaron a bonos.

La plataforma web para la adhesión de los establecimientos y la compra de los bonos será la misma que la edición anterior: www.bonocosumoarchipielago.com y estará operativa desde este 15 de abril a las 10:00 horas para que los comercios puedan adherirse. Los bonos saldrán a la venta el 28 de abril. La campaña tendrá una duración de dos meses. El sistema y las condiciones es el habitual.

Cada bono tendrá un valor de 50 euros, de los que la mitad será aportada por el consumidor y la otra mitad será financiada por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, a través de las Cámaras de Comercio, que actúan como gestores. Se han habilitado un total de 97.918 bonos entre todas las islas. El usuario paga 25 euros, aunque el valor facial será el doble, 50 euros.

El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha destacado que esta segunda edición refozaría el compromiso del Gobierno de Canarias con el comercio de proximidad y por tanto con los autónomos, un sector al que el Ejecutivo sigue apoyando con medidas específicas para facilitar su actividad, fortalecer su competitividad y contribuir a la creación y consolidación del empleo.

SOBRE LOS BONOS

Los bonos podrán utilizarse únicamente en establecimientos adheridos de la isla en la que se hayan adquirido, una acción con la que se busca facilitar el consumo de proximidad en Canarias.

Podrán adherirse autónomos, microempresas y pequeñas empresas con establecimiento abierto al público en Canarias, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

Sin embargo, precisa el Ejecutivo, quedan excluidas, entre otras, las administraciones públicas, las entidades sin ánimo de lucro, los grandes almacenes, las grandes superficies, las cadenas de distribución alimentaria y determinadas franquicias y filiales de implantación nacional o internacional.

Las personas usuarias deberán ser mayores de edad, identificarse con su DNI en el momento de la compra y podrán adquirir un máximo de 4 bonos en cada isla (100 euros), pero podrá comprar por el doble de la cantidad invertida (200 euros). Los bonos serán nominativos, no transmisibles, no reembolsables y solo podrán usarse en compras presenciales, aunque serán compatibles con descuentos, promociones y rebajas del establecimiento.

Cada establecimiento adherido tendrá un máximo de 5.000 euros en canje, aunque este límite podrá ampliarse si la evolución del programa lo aconseja. Los establecimientos deberán gestionar la liquidación de los bonos a través de la plataforma habilitada y presentar la documentación justificativa correspondiente, que será abonada en un plazo máximo de 15 días desde su validación.

Los establecimientos que podrán participar serán los de electrónica, informática, telefonía, bricolaje, jugueterías, moda y complementos, deportes, entre otros. Los usuarios, en cualquier caso, podrán ver los establecimientos adheridos en la web de la plataforma.

La distribución de bonos por islas es el siguiente: Tenerife, 35.988; La Palma, 5.245; La Gomera, 3.453; El Hierro, 2.952; Gran Canaria, 35.456; Lanzarote, 8.195; y Fuerteventura, 6.629.