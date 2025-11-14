La campaña de prevención de la diabetes en Tenerife detecta 63 casos de riesgo en su primer mes de puesta en marcha - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La I Campaña Insular de Prevención de la Diabetes, una iniciativa impulsada por la institución insular, ha atendido a un total de 352 personas --232 de ellos mayores de edad, sin diagnñostico previo-- ha identificado a un total de 63 personas con un alto riesgo de padecer la enfermedad, quienes ya han sido derivadas a los centros de salud para su atención sanitaria y seguimiento.

Organizada por la Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT), ha contado con la colaboración del Servicio Canario de la Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública, la Dirección General de Programas Asistenciales, la Dirección General de Cronicidad y Paciente, la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife y la Sociedad Canaria de Endocrinología (SOCAEN).

La campaña ha instalado ya cinco de las diez carpas previstas, realizando en ellas el test FINDRISC. Así, gracias a este test, se han identificado a 63 personas con un alto riesgo de padecer la enfermedad, ya derivadas a los centros de salud para su atención y seguimiento, según ha especificado el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa.

RESULTADOS

"Los resultados obtenidos hasta ahora son totalmente esperados y nos muestran, una vez más, la necesidad y la eficacia de este tipo de campañas comunitarias. Es fundamental que todos los actores, tanto las instituciones públicas como los profesionales sanitarios, nos coordinemos para mejorar la eficiencia de nuestras intervenciones. Este trabajo conjunto tiene un impacto directo en la salud de la población, y lo que hoy estamos viendo con estos más de 60 casos detectados (que suponen casi un 30% de los test realizados) es un claro ejemplo de cómo las actividades de prevención contribuyen de manera significativa al bienestar de nuestros ciudadanos", ha señalado Acosta.

Estos datos han sido presentados este viernes por el Cabildo en la carpa instalada en el municipio de La Laguna, donde la iniciativa se ha integrado en las actividades que el municipio lleva celebrando históricamente con motivo del Día Mundial de la Diabetes.

Al acto asistieron Asistirán el consejero de Educación para la Prevención del Cabildo de Tenerife, Juan Acosta; la directora general de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias, Antonia María Pérez; el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, José Fernando Díaz Flores; la directora general de Paciente y Cronicidad, Rita Tristáncho; el gerente de Atención Primaria y Comisión Promotora de Salud, Jesús Delgado; el presidente de la Asociación de Diabéticos de Tenerife, Julián Antonio González; los concejales del Ayuntamiento de La Laguna, Domingo Galván y Sergio Eiroa y representantes de la Sociedad Canaria de Endocrinología y Nutrición.

El director general de Salud Pública, Fernando Díaz Flores, ha recordado que "hay unas 198.000 personas diagnosticadas en Canarias suponiendo el 9%. Mientras tanto, ha advertido, hay un elevado porcentaje de la población sin diagnosticar, por lo que ha valorado la sensibilización y la concienciación que estas campañas para dar avances fundamentales en el diagnóstico.

El presidente de Asociación de Diabéticos de Tenerife, Julián González ha reafirmado la importancia de esta campaña y sus primeros resultados.

"Esta campaña es inédita y es algo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo. En este día mundial de la diabetes, queremos revindicar mas que nunca las necesidades de las personas que tiene diabetes especialmente el apoyo psicosocial, la formación para los profesionales y el acceso al medicamento", ha indicado.

SOBRE LA CAMPAÑA

Esta campaña, que está recorriendo diez municipios piloto de la isla con carpas itinerantes, tiene como objetivo principal sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludables para prevenir la diabetes tipo 2. Además, se busca fomentar la detección precoz de la enfermedad mediante herramientas validadas, como el test FINDRISC, que evalúa el riesgo de desarrollar diabetes en los próximos diez años y promover el cuidado integral de las personas con diabetes, ofreciendo consejos para la prevención secundaria.

Cada carpa instalada en los municipios ha contado con un equipo multidisciplinario de profesionales, incluyendo técnicos y voluntarios de la ADT, enfermeros especializados en educación en diabetes, personal médico y de enfermería de atención primaria, así como endocrinos.

Asimismo, destaca el Cabildo, el lema de la campaña, "Tienen diabetes y lo saben. ¿Y tú?", subraya la importancia de la detección temprana de esta enfermedad crónica, que afecta a miles de personas en la isla. De hecho, se estima que al menos un 30% de la población podría estar sufriendo diabetes sin saberlo, lo que resalta la relevancia de estas intervenciones preventivas.

Una vez obtenidos los resultados finales de esta campaña piloto, la intención es extenderla a los 31 municipios de la isla, convirtiéndose en la segunda campaña insular que recorre toda la isla con esta metodología, después de la campaña de prevención del cáncer de piel.