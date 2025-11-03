Archivo - Canarias acudirá a la WTM para potenciar la sostenibilidad del mercado británico - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS/NACHO GONZALEZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Islas Canarias acudirá a la 44ª edición de la Word Travel Market (WTM), que se celebra del 4 al 6 de noviembre en Londres, con el objetivo de potenciar la sostenibilidad del mercado británico.

En total, son 250 los profesionales canarios que estarán presentes en esta feria procedentes de 150 empresas e instituciones, según ha informado la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias en una nota de prensa.

Al respecto, la consejera regional del área, Jéssica de León, ha dicho que se va a reforzar la posición competitiva de las islas en Reino Unido, mantener la afluencia de visitantes en los niveles actuales y avanzar hacia un modelo turístico de mayor valor añadido, potenciando para ello los segmentos premium, turismo activo, deportivo y de naturaleza.

Por su parte, el informe Brand Precognición Ranking 2025 de YouGov, empresa internacional de investigación de mercados y análisis de datos, muestra que la consideración de visitar el archipiélago es más alta entre los británicos que buscan vacaciones con actividades físicas al aire libre (24%), confirmando la oportunidad de reforzar este posicionamiento.

"Estos segmentos, que se enmarcan en la estrategia del Plan Estratégico Canarias Destino 2025-2027, no solo diversifican la oferta, sino que también atraen a un perfil de visitante más activo y sostenible", añadió De León.

De ahí, dijo, que las islas Canarias se presenten en la WTM como un destino para disfrutar todo el año del deporte en la naturaleza gracias a su clima templado, la calidad de sus infraestructuras y la diversidad paisajística.

PRINCIPAL MERCADO EMISOR PARA CANARIAS

Reino Unido sigue siendo el principal mercado emisor para Canarias, que se consolida también como el destino turístico más reconocido entre los británicos, con un 92% de notoriedad, por encima de Grecia y Croacia.

Además, el archipiélago canario se mantiene en el Top 3 de consideración de visita, con un 23% de británicos que declaran que elegirían el destino para sus próximas vacaciones, tal y como se recoge en el informe de YouGov.

"El objetivo de Turismo de Canarias en esta feria es conservar este liderazgo manteniendo el número de visitantes al mismo tiempo que potenciamos la cualificación de la demanda a través del impuso de segmentos de mayor valor que permitan incrementar la rentabilidad sin perder competitividad", aseguró la consejera.

También indicó que la WTM permitirá también "reafirmar el liderazgo de las islas como destino sostenible, con un modelo alineado con los principios de calidad, equilibrio y regeneración que recoge nuestra estrategia".

STAND SOSTENIBLE Y VANGUARDISTA

Con todo, la apuesta por la sostenibilidad de Canarias queda patente en el stand con el que el destino Islas Canarias acude a la WTM, que se estrenó este año en Fitur, donde fue elegido el mejor en la categoría de Instituciones y comunidades autónomas.

A la hora de diseñar este stand desde Turismo de Islas Canarias se priorizó no sólo que fuera llamativo y vanguardista, sino también lo más sostenible posible.

Para ello, la cubierta, una estructura paramétrica diseñada para evocar la majestuosidad de la orografía única del archipiélago, está diseñada de forma desmontable y modular, realizada en chopo natural y su fabricación se compensó con la plantación de nuevos árboles.

En cuanto al mobiliario, está construido con plástico reciclado proveniente de redes de pesca y botellas de plástico recogidas del mar.

Con todos estos cambios, se ha logrado reducir en un 10% el volumen transporte respecto al stand anterior del 2024 y para posteriores montajes se alcanzará una reutilización de materiales cercana al 90%, sin menoscabo de la calidad final.

En la feria londinense, el stand ocupa una superficie de 770 m2 que acoge a instituciones, empresas y medios de comunicación. Además, ha aumentado la zona de trabajo de libre acceso en veinticuatro plazas, con seis mesas adicionales con respecto a la edición de 2024 y un total de 104 plazas.