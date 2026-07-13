Canarias admite que la presión en los centros de menores migrantes es "menor" y se da mejor trato

Archivo - Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España). En la embarcación viajaban unas 230 personas, en su mayoría hombres de procede - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha admitido este lunes que la presión en los centros de menores migrantes es "menor" y por lo tanto, se les puede dispensar un mejor trato pero ha resaltado que las islas siguen en emergencia migratoria.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que se ha podido "redimensionar" la atención que se da a los menores aunque no oculta que se sigue trabajando en el cumplimiento del objetivo de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para que Canarias tenga unos 750 menores.

Cabello ha detallado que las islas han recibido en lo que va de año un total de 4.429 migrantes, 314 de ellos menores, lo que supone un 61% menos que el año pasado y ahora lo que "preocupa" es la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo porque "no aborda el origen del problema".

Así, se ha planteado "qué va a suceder" con los CATE, con la respuesta que se vaya dando y los protocolos que se vayan desarrollando, subrayando que también desconocen "cuántas personas están falleciendo cada semana intentando llegar" al archipiélago.