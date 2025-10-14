Canarias adquiere 267.000 dosis de vacuna e inicia este jueves la campaña contra la gripe

Archivo - Campaña contra la gripe; vacuna contra la gripe - ÁNGEL MEDINA G. - Archivo

Finalizará el 31 de diciembre aunque se puede extender hasta finales de marzo y amplía la cohorte de edad hasta los menores de seis años

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha presentado este martes la campaña de vacunación estacional 2025-2026 contra la gripe que comenzará en todos los centros de salud este jueves.

El director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), José Díaz-Flores, junto al responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Prevención, Álvaro Torres, y el técnico superior del Programa de Vacunas, Abián Montesdeoca, presentó en la sede del SCS en Santa Cruz de Tenerife el operativo previsto para esta nueva temporada, que incorpora novedades respecto a años anteriores, así como la campaña informativa dirigida a la población diana.

José Díaz-Flores explicó durante su intervención que el SCS ha adquirido para afrontar esta temporada de gripe 2025-26 un total de 267.000 dosis de distintos tipos de vacunas, adaptadas a todos los grupos en los que está indicada la inmunización.

Para afrontar esta temporada se dispondrá de cinco tipos de vacunas frente a la gripe, según explicó Abián Montesdeoca, que recalcó que "la ampliación de la oferta vacunal a más niños y niñas y el hecho de poder administrar la vacuna intranasal a menores de 15 años con factores de riesgo ha de conllevar un aumento de coberturas en esta población diana con el consiguiente impacto positivo en su salud y en la de sus convivientes".

La campaña de gripe finalizará oficialmente el 31 de diciembre, aunque podrá extenderse hasta el 31 de marzo según evolución epidemiológica del virus, recoge una nota de la Consejería.

Tras el éxito de la campaña de vacunación escolar frente a la gripe durante la temporada 2024-2025, valorada por familias, comunidad educativa y personal sanitario, este año se amplía la población infantil incluida en el programa, incorporando una nueva cohorte (niños y niñas hasta el día antes de cumplir 6 años) y extendiendo la vacunación a los centros educativos concertados, subraya la Consejería.

Esta estrategia sigue la línea de otras comunidades autónomas que han demostrado mejores coberturas y niveles de protección gracias al uso de la vacuna intranasal, indolora y especialmente eficaz en población infantil.

Así, deben vacunarse contra la gripe personas mayores de 70 años; niños de entre 6 meses y 6 años; embarazadas y mujeres en puerperio; personas con enfermedades crónicas, inmunodepresión o institucionalizadas; personal sanitario, sociosanitario y de servicios esenciales (policía, bomberos, protección civil); cuidadores y convivientes de personas vulnerables (se incluyen convivientes de lactantes menores de 6 meses); personal de guarderías y educación infantil; personas con exposición laboral a animales y personas fumadoras o con otros factores que incrementen su riesgo aunque no padezcan de una enfermedad crónica.

VACUNACIÓN CONTRA LA COVID

El director de Salud Pública destacó la importancia de que los colectivos más vulnerables continúen vacunándose durante todo el año para prevenir la COVID-19.

"Al contrario de lo que se esperaba, este virus no se ha estacionalizado en otoño e invierno. Se notifican casos durante todo el año, aunque con menor gravedad y concentrados en determinados perfiles de riesgo. Por eso insistimos en la recomendación de vacunarse como mejor protección de la salud", señaló Díaz-Flores.

Dado que las poblaciones diana de gripe y COVID-19 son distintas --la COVID-19 afecta más gravemente a personas mayores de 70 años y enfermos crónicos de cualquier edad-- y que la estacionalidad del virus SARS-CoV-2 es impredecible, el Ministerio de Sanidad ha establecido recomendaciones diferenciadas para ambas vacunas, con el fin de proteger a los grupos más vulnerables y reducir el impacto asistencial.

Ambas vacunas pueden administrarse de forma conjunta si están indicadas, respetando un intervalo mínimo de tres meses desde la última dosis o infección confirmada por COVID-19.

EVITAR CASOS GRAVES

Por su parte, Álvaro Torres insistió en que la vacunas son el medio más eficaz para evitar complicaciones en aquellas personas que tienen un perfil más vulnerable.

"Aunque no previenen al cien por cien la infección, sí reducen significativamente el riesgo de hospitalización o fallecimiento por gripe o COVID-19", destacó, a la vez que señaló que promover la vacunación contribuye también a descongestionar los servicios de urgencias y atención primaria, especialmente en los meses en que se de la mayor incidencia de estas afecciones respiratorias.

Para la vacuna de la COVID-19 están indicadas personas mayores de 70 años; mayores de seis meses con inmunosupresión o enfermedades crónicas graves; residentes en centros de mayores, discapacidad o instituciones cerradas; embarazadas (especialmente en el último trimestre) y personal sanitario y cuidadores, como medida de autoprotección.