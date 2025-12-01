Canarias afea al Estado que no haya aportado "ni un euro" para la reconstrucción de La Palma desde 2023

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha afeado al Gobierno de España que no haya aportado "ni un euro" desde 2023 para la reconstrucción de la isla de La Palma por la erupción volcánica que se produjo en los meses finales de 2021.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha recordado que lo que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes fue permitir a la CCAA de Canarias que utilizara 100 millones de euros de su propio remanente para hacer frente a las diferentes labores de reconstrucción.

En este sentido, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha informado este lunes su departamento ya está en disposición de empezar a tramitar las órdenes de pago para compensar a los propietarios del valor de las fincas que perdieron por las pérdidas del volcán.

"Pero hay que recordar que lo que ha hecho el Gobierno de España no es aportar 100 millones de euros. No es cumplir con el compromiso que había adquirido, sino simplemente es la posibilidad de que con los remanentes propios de la CCAA se autorice el gasto de esos 100 millones", insistió Cabello.

Además, el portavoz ha hecho especial hincapié en que el Estado "no aporta ni un euro a la isla de La Palma desde el año 2023" e incidió en que existía un acuerdo entre ambas administraciones por el que destinarían 600 millones (400 millones el Estado y 200 millones Canarias).

"Canarias está cumpliendo con la isla de La Palma, como no podía ser de otra manera, y el Gobierno de España sigue sin cumplir. Puso los primeros 100 millones en 2023 y ya no ha puesto más ni en el 2024 ni en el 2025", lamentó.

De esta manera, Cabello explicó que la CCAA lleva más de dos años reclamando la transferencia de esa partida que está incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados, entiendo que no se han transferido "no por falta de dinero sino por falta de voluntad y de compromiso".

Por su parte, el portavoz señaló que el Ejecutivo de Canarias sí que ha cumplido destinando 50 millones anualmente en los años 2023, 2024 y 2025, para añadir que también los pondrán en 2026.