Canarias afirma que sin PPA, comunidades energéticas y almacenamiento su transición energética no se puede garantizar

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial de Canarias, José Antonio Valbuena, ha afirmado que sin Power Purchase Agreement (PPA), las comunidades energéticas y la regulación del mercado del almacenamiento en los territorios insulares la transición energética en las islas no se puede garantizar.

"Son tres elementos sin los cuales es imposible garantizar la transición energética en las islas. A día de hoy, Canarias es el único territorio de España donde, teniendo sol, esa energía no se puede aprovechar en el sistema. Es lo que se llama vertido; las placas generan electricidad pero no pueden inyectarse en la red porque el sistema no lo soporta. Es como tener el grifo abierto dejando que el agua se vaya por el sumidero", observó.

Durante una rueda de prensa junto al vicepresidente del Govern de Balears y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha señalado que los problema que tiene al archipiélago son de "boletines", ya que no tiene limitaciones técnicas o económicas.

"En tres años hemos posibilitado la colocación de más parques de renovables que en los ocho anteriores y hemos crecido en autoconsumo como nunca antes en las islas. Lo que necesitamos son modificaciones normativas", incidió para recordar que, si todo sale bien, en marzo se podría llegar al 30% de energía renovable instalada.

Sobre los PPA --que son acuerdos para el suministro de energía--, Valbuena explicó que los territorios insulares siguen sin poder optar a este tipo de mecanismos. "Es decir, alguien monta un parque solar y llega a un acuerdo con un conjunto de usuarios para que esa electricidad les vaya directamente a ellos", dijo.

Mientras, en cuanto a las comunidades energéticas, el consejero observó que supone que grupos de vecinos o de propietarios que se ponen de acuerdo para compartir sus espacios abiertos, instalar placas solares y poder ahorrar en el consumo eléctrico. "Necesitamos que las comunidades energéticas en los territorios insulares tengan un radio de dos kilómetros", apuntó.

Por su parte, hizo especial hincapié en la importancia de poder almacenar la energía, reclamando que el mercado del almacenamiento se puedan regular ya en los territorios insulares.