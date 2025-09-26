Canarias apela a la diplomacia científica para posicionarse en el ámbito internacional y captar el TMT

Foto de familia de los asistentes al programa 'DiploInnova' celebrado en el Roque de Los Muchachos - GOBIERNO DE CANARIAS

El director del IAC, Valentín Martínez Pillet, admite que La Palma "cada vez suena más" para llevarse el proyecto frente a Hawaii

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, resaltó este viernes en el Roque de los Muchachos, en La Palma, el papel de Canarias en la resolución de los desafíos del planeta a través de la ciencia en la inauguración del programa 'DiploInnova', una jornada de diplomacia científica que busca posicionar a las islas en el ámbito internacional, dedicada en esta ocasión a la Astrofísica y el Espacio.

Para Clavijo, la colaboración internacional en el ámbito científico es una estrategia imprescindible "en la que Canarias tiene que posicionarse, porque reúne condiciones excepcionales para superar retos como el cambio climático y hacerlo posible gracias a infraestructuras científicas de excelencia" y en medio del debate abierto para acoger el Telescopio de Treinta Metros, por el que puja La Palma.

Entre ellas mencionó el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Plataforma Oceánica de Canarias y el Instituto Tecnológico de Canarias; sus universidades públicas, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, o de empresas, emprendedores y startups "que se apoyan en talento investigador y se benefician de un marco jurídico que reconoce y potencia las singularidades de Canarias como región ultraperiférica europea".

"Esta es la motivación para reunirles hoy en torno a DiploInnova, creemos en el desarrollo de tecnologías sostenibles porque resultan imprescindibles para lograr un desarrollo económico y social, respetando quiénes somos y dónde vivimos, pero también de dónde hemos venido, con el objetivo de lograr mayor bienestar y el progreso de las personas como primer objetivo", destacó.

Por su parte, el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Valentín Martínez Pillet, resaltó la relevancia de iniciativas como 'DiploInnova' que "aúna diplomacia, tecnología y ciencia", tres pilares que de definen también al propio IAC.

"Nuestros observatorios son muy internacionales, tenemos representación de unos 30 países", subrayó.

En este sentido, consideró que mostrar a representantes diplomáticos la capacidad científica de Canarias supone "una oportunidad única", especialmente en un momento en el que se necesita "mucha diplomacia, el poder hablar con delegaciones de embajadas y consulados aquí en España y en Canarias".

Martínez Pillet recordó, además, que Canarias mantiene la opción de albergar el Telescopio de Treinta Metros (TTM), un proyecto internacional de vanguardia que aspira a detectar vida en otros planetas.

Aunque Hawai sigue siendo una posibilidad, aseguró que el archipiélago "cada vez suena más para poderlo albergar", indicó.

Asimismo expresó su agradecimiento al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias por todo el apoyo que están dando a la astrofísica, con una inversión comprometida del Estado de 400 millones para captar el TMT.

El evento, celebrado en el Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos, comenzó con la bienvenida del presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, que destacó que la isla "además de su inigualable belleza natural y su reciente historia de superación, se ha consolidado como un faro de la ciencia y la innovación".

Además, incidió que, con 'DiploInnova', se demuestra que la ciencia, a parte de su valor intrínseco, es un "poderoso catalizador" de progreso económico y social.

"Canarias y La Palma queremos ser ese punto de encuentro, conectando Europa con África y América", explicó.

ROBERT P. KIRSHNER DESTACA LA TECNOLOGÍA "AVANZADA" DEL TMT

A continuación, intervinieron Robert P. Kirshner, director ejecutivo del Telecopio de Treinta Metros (TMT), un proyecto internacional que prevé construir el telescopio óptico e infrarrojo más grande del hemisferio norte.

Para Kirshner, "esta es una maravillosa oportunidad para destacar la ciencia que el TMT hará posible a través de su avanzada tecnología".

En ese sentido se mostró "agradecido" al Gobierno de Canarias por organizar el encuentro y por la "cálida bienvenida" de todas las instituciones, incluido el Gobierno español, los municipios de La Palma y el Instituto Astrofísica de Canarias.

El evento continuó con las intervenciones del experto en ciencia y espacio, S. Pete Worden, actual director ejecutivo de las Iniciativas Breakthrough y presidente de la Fundación Breakthrough Prize, que destacó la importancia de la astrofísica para conseguir detectar vida en el universo.

Le siguieron las ponencias de Valentín Martínez, director del IAC; Rafael Rebolo, investigador del IAC; y Gerardo Morales, administrador del Two-meter Twin Telescope (TTT); y la de Eva Ortega-Paíno, Secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Y, tras ellos, 'DiploInnova' congregó en una mesa redonda en la que a los ponentes Pete Worden y Rafael Rebolo se sumaron a la subdirectora del IAc, Eva Villaver; la directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Izaskum Lacunza; y el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos del Gobierno de Canarias, David Pérez-Dionis.

Las intervenciones desde el Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos finalizaron con unas palabras grabadas por Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La visita al Observatorio del Roque de Los Muchachos y la presentación de sus telescopios pusieron el broche a la jornada, que se completará este sábado con una visita guiada por la ruta del volcán Tajogaite, que forma parte de Rutas 2030, una iniciativa del Gobierno de Canarias para impulsar la Agenda Canaria 2030.