Canarias aprueba una declaración institucional por el 8M para reivindicar la visibilización de las mujeres

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, ha elevado este lunes al Consejo de Gobierno una declaración institucional por el Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora el 8 de marzo, en el que invita a reflexionar sobre la "importancia" de la igualdad de género en una sociedad donde "aún persisten las desigualdades" y reivindica la visibilización de las mujeres.

Delgado así lo ha expuesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, tras presentar este lunes la campaña institucional del Gobierno de Canarias con motivo del próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que lleva por lema 'Hola existo. Mi historia, mis logros mi nombre'.

La consejera ha indicado que se trata de una campaña "inspirada en todas las mujeres canarias que, de una forma u otra, han sido invisibilizadas y presentadas de manera injusta por el hombre que las acompaña", considerando que se trata de "una forma de reivindicar la visibilización, con nombres y apellidos de las mujeres", que si bien es "algo obvio", la "realidad" demuestra que "no lo es tanto".

La campaña del 8M, que se compone de cartelería que se incluirá en los medios digitales, los periódicos tradicionales en papel y las redes sociales, así como un vídeo para plataformas audiovisuales y televisiones, se difundirá entre el 4 y 8 de marzo en medios de comunicación, redes sociales, guaguas, aeropuertos, en eventos deportivos y en todos los centros educativos de las islas.

Con ello se quiere hacer reflexionar a la ciudadanía sobre la "importancia" de reconocer los logros de las mujeres, "impedir que se invisibilicen" a artistas, investigadoras, escritoras, profesionales de las diferentes disciplinas "como ha ocurrido a lo largo de la historia y como sigue ocurriendo en algunos eventos, informaciones, presentaciones, jornadas", apuntando que "muchas veces sin mala intención, sin un afán premeditado de apartar a las mujeres, sino actuando por inercia, sin perspectiva de género".

"Luchamos contra siglos de patriarcado y es indudable que esa visión androcéntrica sigue instalada en nuestros cerebros. Por eso es preciso parar e incorporar la perspectiva de género a todos los aspectos de la vida, en cada creatividad, en cada línea que se escribe, al hablar, al enseñar en la escuela. Es evidente que lo que no se nombra, no existe, y si no hablamos de las mujeres, no las nombramos, por sus propios logros, no nos nombramos, es como si no estuviéramos", apuntilló.

Por ello como imagen de la campaña se han elegido tres historias distintas, con mujeres de distintas edades y realidades: una chef, identificada por ser la mujer de un futbolista; una deportista como 'alumno' de un IES y una escritora que es presentada como la ex de un empresario (casos basados en noticias reales que cada vez se ven menos, pero sí siguen apareciendo en titulares).

EL INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD CUMPLE 30 AÑOS

La declaración institucional aprobada por el Ejecutivo regional recoge que el Instituto Canaria de Igualdad cumple 30 años de historia en este 2024, después "de luchas feministas por conseguir que fuera una realidad y a pesar de todos los obstáculos encontrados, la violencia de género en todas sus vertientes y la desigualdad entre los sexos han formado parte" de las sociedades de siempre.

"Desde ese día hasta hoy la comunidad autónoma canaria ha crecido, ha sido capaz de promover las perspectivas de género en la nación. Y además ha desarrollado programas específicos para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres en ámbitos como el laboral, el educativo y el público pero también desde un punto de vista transversal en las diferentes consejerías", señaló.

Si bien, a pesar de "todos los esfuerzos" se han asesinado a 106 mujeres y a ocho menores desde el 2003, año en que comenzó el cómputo oficial. Por ello, apuntó que cualquier sociedad democrática "se debe implicar en mejorar" las políticas de igualdad de género, así como en reparar y asignar los espacios robado a las mujeres, además de "luchar contra la invisibilización histórica" del talento femenino.

Por ello, manifestó que el Gobierno de Canarias "seguirá luchando contra la violencia machista, desafiando" los estereotipos de género, abogando por la igualdad de oportunidades y apoyando la participación "plena y equitativa" de las mujeres, así como de las niñas trabajando la transversalidad en todos los órganos que conforman el Ejecutivo regional, "haciendo hincapié en la educación desde edades tempranas, formando a los cuerpos y agentes de seguridad, a empresas y agentes de comunicación".

Finalmente, admitió que "hay metas que aún se deben seguir trabajando" y que las políticas públicas son la base para poder alcanzarlas, considerando que por una cuestión "de calidad democrática", las mujeres deben estar representadas en todos los órganos donde se tomen decisiones y que afectan a la sociedad, resaltando el dar una "especial consideración" a las mujeres rurales.