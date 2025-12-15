Canarias aprueba dos ofertas de empleo público de la Administración General de 2025 con 556 plazas

Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de Canarias - CEDIDO POR EL GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes dos ofertas de empleo público (OPE) para la Administración General con un total de 556 plazas correspondientes al año 2025.

De ellas, 242 plazas son para personal funcionario de carrera y 314 para personal laboral fijo por acceso libre, según ha informado la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, durante la rueda de prensa posterior a la reunión.

Asimismo, de las plazas ofertadas para funcionarios contempladas en el decreto, 169 plazas corresponden a las convocatorias para el ingreso en el empleo público, por el sistema general de acceso libre, a los Cuerpos, Escalas y Especialidades, y en su caso agrupaciones profesionales, de personal funcionario de carrera.

La distribución es la siguiente: administradores generales (16); administradores generales especialidad jurídica (4), administradores financieros y tributarios (6); estadísticos superiores (5); ingenieros industriales (1); ingenieros de montes (1); telecomunicaciones (3); técnicos de prevención (1); letrados (1); medicina administración sanitaria (16); veterinaria agricultura (1); y veterinaria administración sanitaria (2).

También está veterinaria asistencial (3); tecnologías de la información (3); inspectores médicos (4); administración y gestión del buque (1); gestión general (7); gestión financiera y tributaria (6); archiveros ayudantes (2); bibliotecarios ayudante (1); arquitectos técnicos (2); ingeniero técnico agrícola (6); ingenieros técnicos forestales (2); ingenieros técnicos industriales (1); tecnología de la información (1); técnicos de prevención (1); trabajador social (4); electricidad y automatismos (1); maniobra y navegación (3); administrativo (13); auxiliares de informática (3); auxiliar de biblioteca, archivos y centros de documentación (6); auxiliares (34) y subalternos (8).

EL 30% PARA EL INGRESO EN EL EMPLEO PÚBLICO

Por otra parte, 73 plazas, que representan el 30% del total de la oferta, se corresponderán a las convocatorias para el ingreso en el empleo público, mediante promoción interna horizontal y vertical, a los Cuerpos, Escalas y Especialidades, y en su caso agrupaciones profesionales, de personal funcionario de carrera, con la distribución que figura en el Anexo II del decreto.

En el ámbito de la promoción interna contenida en esta Oferta de Empleo Público se reservan 19 de las plazas totales ofertadas al Cuerpo Administrativo.

Además, se reservan 25 plazas para personas con discapacidad, que representa un 10% del total de plazas ofertadas, de las cuales, 4 plazas se reservan a favor de personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, y 21 plazas se reservan a personas con discapacidad de otro tipo.

PERSONAL LABORAL FIJO

De igual modo, el Consejo ha aprobado también la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias de personal laboral fijo para el año 2025, que comprende un total de 314 plazas, para su provisión mediante acceso libre.

Los puestos se distribuyen de la siguiente forma, en función de la denominación: educador(15); educador infantil (20); auxiliar de autopsias (3); técnico especialista (2); cocinero(48); cuidador(29); mantenimiento-guarda (23); auxiliar de laboratorio (1); auxiliar de servicios complementarios (75); analista II (9); ayudante de cocina (29); camarera-limpiadora (28); marinero (2); servicio doméstico (14); limpiadora (7), peón agrario (9).

Del total de plazas ofertadas, se reservan un total del 10%, equivalente a 32 plazas, para personas con discapacidad igual o superior al 33%, de las cuales, el 2%, esto es un total de 6 plazas se reservan a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, aplicada al Grupo V, y el resto, esto es, un 8%, que representa un total de 26 plazas, al resto de tipos de discapacidades.