Canarias aprueba un protocolo que coordinará el uso de drones durante las emergencias

El Consejo de Gobierno de Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes una modificación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (PLATECA) para incorporar un protocolo que ordene el uso de aeronaves no tripuladas durante la gestión de las emergencias.

El expediente, impulsado por el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, responde a "la progresiva implantación de esta útil herramienta por parte de los diferentes agentes intervinientes, lo que hace necesario ordenar su uso en estas situaciones".

Entre otras medidas, el responsable regional del área apuntó que el protocolo prevé la creación de una Unidad de Coordinación de Medios Aéreos y un catálogo de recursos y medios.

La incorporación de esta herramienta se ha consolidado en la gestión de las emergencias como un elemento de gran utilidad, "por ejemplo en el caso de incendios, erupciones volcánicas, rescates, situaciones de emergencias en el mar y otro tipo de intervenciones, durante las que las aeronaves permiten obtener información en tiempo real y el acceso a zonas de difícil o peligroso alcance para los equipos de intervención".

Ello permite, continúa Miranda, "la evaluación rápida de riesgos y la mejora en la capacidad de toma de decisiones por parte de los responsables de la emergencia".

El protocolo incorporado al PLATECA mejora el uso de estas aeronaves pilotadas por control remoto en situaciones en las que la Comunidad Autónoma dirija y coordine un Plan de Protección Civil activado. El documento detalla asuntos como el control de los vuelos, su autorización y condiciones, todo ello para mejorar la seguridad de las operaciones y la coordinación con el uso de otros medios aéreos tripulados.

Dice la normativa aprobada hoy que los servicios de este tipo podrán ser movilizados a solicitud de la dirección del Plan activado y que los medios públicos tendrán preferencia sobre los operadores privados habilitados. Además, el documento prevé la elaboración de un catálogo de medios y recursos que será integrado en el PLATECA para posibilitar su rápida movilización en caso de que sea necesario.

La coordinación de los vuelos siempre dependerá de la dirección del operativo de emergencias y se contempla también su relación con vuelos tripulados que pudiesen estar operando en el mismo espacio. Los gestores autorizados de los drones deberán poner a disposición de la dirección de la emergencia la información generada (imágenes, videos, entre otra) para contribuir a la mejor información sobre la gestión del riesgo y la toma de decisiones.

El protocolo también regula vuelos de aeronaves ajenas a la emergencia, cuya operatividad dependerá de la persona al frente del puesto de mando avanzado (PMA), tanto el permiso de vuelo como el espacio que podrá utilizar. Así mismo, prevé la creación en el futuro de una Unidad de Coordinación de Medios Aéreos (CMA) que se integrará en la estructura del Plan de Emergencias.

Finalmente, el documento propone que para cada emergencia se distribuyan espacios de vuelo, estableciendo zonas de aterrizaje, vuelo, entradas y salidas, y con carácter flexible en función de la progresión de la emergencia y del uso de otros medios aéreos tripulados.