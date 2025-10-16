Canarias apuesta por difundir las ventajas de las islas para el establecimiento de empresas aeroespaciales alemanas

El Director General de Proyectos Estratégicos y Coordinación Orgánica, David Pérez-Dionis, y representantes de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Alemania - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha apostado por difundir las ventajas de las islas para el establecimiento de empresas aeroespaciales alemanas en el archipiélago.

De esta manera, ha promocionado su estrategia aeroespacial durante un encuentro que tuvo lugar en Berlín entre el director general de Proyectos Estratégicos y Coordinación Orgánica, David Pérez-Dionis, y representantes de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Alemania, como fueron el consejero de Economía y Comercio, Lucinio Muñoz, y la consejera comercial, Pilar Muñoz.

Según informa Proexca en una nota de prensa la industria aeroespacial y de defensa de Alemania generó 52.000 millones de euros en 2024, según la Asociación Federal de la Industria Aeroespacial Alemana (BDLI).

Este sector es el tercero más grande de Europa y emplea a aproximadamente a 120.000 personas. Además, Alemania representa el primer país en volumen de inversión extranjera hacia Canarias.

Por todo ello, desde Proexca se ha planteado un conjunto de medidas tendentes a difundir las ventajas que ofrece el archipiélago para el establecimiento de empresas aeroespaciales alemanas en virtud de nuestras aventajadas condiciones como centro de pruebas y testeos para los nuevos desarrollos tecnológicos.

Entre estas medidas se ha confirmado la participación de Canarias en importantes eventos del sector aeroespacial que se celebran anualmente en Alemania, como son XPONENTIAL EUROPE que tiene lugar en Düsseldorf o la feria internacional SPACE-TECH de Bremen prevista para noviembre de este año.

Finalmente, Proexca ha indicado que desde la embajada de España en Alemania se ha recibido de buen grado la medida que adopta Canarias para diversificar su economía , confirmado su voluntad de colaborar en la difusión de las bondades canarias ante empresas alemanas.