Canarias apuesta por recuperar fachadas tradicionales dañadas en Las Palmas de Gran Canaria a través de artistas urbanos

El Gobierno de Canarias impulsa una iniciativa de intervención de fachadas tradicionales dañadas a través de artistas urbanos de prestigio - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha apostado por el proyecto 'ArenArte' como propuesta de transformación urbana en el barrio de Arenales de Las Palmas de Gran Canaria basada en la intervención artística en fachadas tradicionales deterioradas a través del trabajo de reconocidos artistas urbanos.

Según informa el Ejecutivo regional, la realización de esta iniciativa responde al compromiso con las asociaciones de vecinos del barrio a través de la gestión de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural.

La primera actuación se ha llevado a cabo en la calle Arco, donde ya luce el diseño de Capi Cabrera. Inspirado en referentes del arte canario del siglo XX como Jane Millares, César Manrique y Jorge Oramas, el artista propone un mural que reinterpreta el territorio desde una mirada contemporánea.

"He intentado integrar la geometría y la paleta de colores más habitual de Canarias, así como los alfabetos visuales que encuentro en la calle", señaló.

Por su parte, la propuesta surge como una respuesta innovadora a los problemas del barrio, que han afectado tanto a la calidad de vida de sus habitantes como a la actividad comercial de la zona.

Ante esta realidad, 'ArenArte' se plantea como una estrategia de intervención cultural y social, apostando por el arte urbano como motor de transformación. La iniciativa busca dotar al barrio de un nuevo atractivo visual y simbólico, convirtiéndolo en un referente cultural, turístico y comercial dentro de la ciudad.

Finalmente, el Gobierno de Canarias ha apuntado que durante los próximos meses se podrán ver nuevas intervenciones que darán color a este barrio capitalino.