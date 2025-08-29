Canarias asegura que la declaración de contingencia migratoria es un "paso histórico" para el archipiélago y para España

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha tildado la declaración de contingencia migratoria en las islas que le ha notificado este viernes el Ministerio de Juventud e Infancia de "paso histórico" para la comunidad autónoma y para España.

Así lo ha indicado en unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación en las que agregó que tanto la aprobación definitiva el pasado martes del Real Decreto que fijaba la capacidad ordinaria de cada CCAA como la decisión de dar luz verde a la contingencia migratoria "supone que, por primera vez, Canarias cuente con una base legal y estable para el reparto solidario de los menores migrantes no acompañados en todo el territorio nacional".

En este punto, insistió en que esto va a permitir aliviar la presión a la que se ha visto sometido el archipiélago durante mucho tiempo y será "un importante avance no solo para el archipiélago sino para todo el país en su conjunto".

"El archipiélago ha demostrado durante años su capacidad de acogida y su humanidad pero necesitábamos respaldo para hacer frente a una situación de colapso que se había convertido ya en insostenible tanto para los canarios como para los propios menores y que ya no podía ser afrontada en solitario", observó.

Además, la consejera puso de manifiesto que el nuevo mecanismo adoptado permitirá descongestionar los recursos de acogida en las islas y garantizar una atención digna, humana y de calidad a los menores que llegan a Canarias.

HACE UN LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD DE LAS CCAA

Por otro lado, Delgado hizo un llamamiento a la solidaridad de las comunidades autónomas y apeló a la necesidad de "contar con una respuesta solidaria y coordinada, en la que todas las autonomías compartan la responsabilidad, teniendo en cuenta que todos los niños y niñas deben ser atendidos porque cuentan con los mismos derechos vivan donde vivan".

Finalmente, recordó que "la protección de la infancia es una prioridad y su interés debe estar siempre por encima de cualquier otra consideración, máxime en un caso como este en el que los menores llegan solos y en una situación de extrema vulnerabilidad".