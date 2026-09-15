Canarias asume que la "falta de medios" frustra los expedientes de deportación masiva del pacto de asilo

Archivo - La Guardamar Talía llega al puerto de la Restinga de El Hierro con 72 migrantes a bordo, a 21 de noviembre de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). Un barco mercante al CCS de Tenerife avistó a un cayuco con pr - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha asumido este martes que la "falta de medios" impide acometer los expedientes de deportación masiva que habilita el nuevo de pacto europeo de migración y asilo.

"Lo estamos viendo en Ceuta y lo estamos viendo en Canarias, el no tener personal suficiente para hacer cada parte de la competencia que corresponde lleva a situaciones como esta", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a raíz de que se haya pasado el plazo de 60 días para deportar a los 82 senegaleses que formaban parte de un cayuco que llegó en junio a El Hierro con 123 migrantes.

La consejera ha resaltado la "preocupación" que tienen las regiones fronterizas por las "dificultades" que plantea la nueva normativa y por ello, el viceconsejero del Gabinete de Presidencia, Octavio Caraballo, participará estos días en Bruselas en distintas reuniones del Grupo de Trabajo de Migraciones de la Conferencia Regional Periféricas y Marítimas.

En esa línea ha comentado que hay "demora" en los trámites porque la burocracia ha aumentado especialmente en el caso de los triajes, donde el Gobierno canario mantiene que es competencia del Estado y no descarta llevar el conflicto ante el Supremo.

"Tanto España como Europa tienen que hacer una reflexión profunda sobre este fenómeno migratorio para evitar precisamente las tensiones en los territorios fronterizos", ha comentado.

Ha dicho también que la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, ha visitado estos días Ceuta para prestar "apoyo" en la atención a los menores migrantes no acompañados que entraron en la ciudad gracias a la "experiencia" adquirida desde 2023 con el repunte de la crisis migratoria.

Barreto ha comentado que "España no puede dudar" y tiene que aplicar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para que haya una distribución de menores entre las comunidades autónomas.

"Decir que todos somos Ceuta no solo tiene que ser decirlo, sino que tiene que ser aplicado acogiendo a esos niños y niñas que han llegado y que no están acompañados", ha indicado.

La consejera ha señalado igualmente que la Unión Europea debe abordar de manera "singularizada" este fenómeno dentro de la estrategia de las RUP porque la demora en los procedimientos convierte a los territorios fronterizos "en centros de retención".