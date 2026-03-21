Canarias atiende cerca de 600 incidentes desde el inicio de la borrasca 'Therese'

La mayoría de las atenciones han estado vinculadas a achiques de agua en viviendas y locales, caída de ramas y objetos a vías y desprendimientos en carretera, según detalla el Cecoes 112

Efectivos de emergencia trabajan en la retirada de un desprendimiento en una vía con el paso de la borrasca 'Therese'
Efectivos de emergencia trabajan en la retirada de un desprendimiento en una vía con el paso de la borrasca 'Therese' - AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA
Europa Press Islas Canarias
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 11:24
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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112) ha atendido cerca de 600 incidentes en las islas desde el inicio de la borrasca 'Therese', que deja fuertes vientos, lluvias y oleaje.

Además, durante este periodo, un total de seis personas han resultado heridas de diversa consideración.

Durante la pasada madrugada, la borrasca 'Therese' dejó precipitaciones intensas y locales en diversas zonas de las islas más occidentales y Gran Canaria. Así, se atendieron avisos por achique de agua en viviendas y locales, caída de ramas y objetos a la vía, según ha precisado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias regional.

También se han producido desprendimientos en carreteras del interior de las islas más montañosas.

Las islas occidentales y Gran Canaria continúan hoy en situación de alerta por vientos, lluvias y oleaje, mientras Fuerteventura y Lanzarote ya han pasado a situación de prealerta tras la mejora de las previsiones.

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