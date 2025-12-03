Canarias busca "reactivar" con una campaña el consumo de pescado entre jóvenes, que "ha caído" en los últimos años

El Gobierno canario busca "reactivar" el consumo de pescado local entre los jóvenes, que "ha caído" en los últimos años - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha presentado este miércoles la campaña 'Quítate la espinita y consume pescado canario'. La iniciativa busca promover el consumo de pescado entre la población joven del archipiélago y fomentar el conocimiento de las especies locales, ya que su consumo en este colectivo "ha caído" en los últimos años debido al estilo de vida y desconocimiento.

En paralelo, el departamento regional ha informado de una segunda iniciativa, que desarrolla el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), en formato de concurso en redes sociales, en la que se sortean lotes de productos y experiencias gastronómicas para promocionar la producción agroecológica de las islas.

El consejero Narvay Quintero, acompañado por el director general de Pesca, Esteban Reyes, y el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, ha señalado que el consumo entre jóvenes de entre 18 y 35 años "ha caído", según datos recabados de un estudio del Ministerio presentado en mayo de 2025. Así, las causas de este bajo consumo, precisa el consejero, responderían a un perfil de joven que consume sobre todo fuera del hogar, que no está famirializado con el pescado, que no "sabe ni pedirlo ni comprarlo", y que, además, "desconoce" las variedades que del mismo existen en Canarias. De este modo, el coste del producto no formaría parte de estos factores.

"Pretendemos también concienciar sobre la importancia del impacto positivo que tienen sus decisiones de compra en el sector agrario y pesquero de las islas y que este colectivo supere algunas trabas que frenan el consumo de estas producciones", ha agregado el consejero de área. Además, la campaña incide en que "es posible disfrutar del pescado a través de recetas fáciles de preparar y que no requieren mucho tiempo ni muchos ingredientes, y en esta cuestión queremos ahondar a través de otras acciones previstas para 2026", ha añadido.

PROYECCIÓN DE LA CAMPAÑA

Esta campaña, dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, se desarrollará entre el 3 y el 23 de diciembre en las Redes Sociales que más consume este colectivo (Youtube, Instagram, Tik Tok y Spotify), a través de creatividades con imágenes de especies pesqueras locales como el cherne, la vieja, la morena, el atún, el alfonsiño y la sama roquera con eslóganes como "este no es un mero pescado", "muy cañera la sama roquera" y "¡baila morena!". Asimismo, lo que se "pretende" con esta acción es "destacar la riqueza de la producción pesquera, su calidad, su origen canario, los beneficios para la salud, sabor y también su fácil preparación".

La justificación de esta iniciativa regional se respalda en los datos de un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que muestra que el consumo per cápita de productos pesqueros en España a cierre de año 2024 se situó en 17,99 kilos por persona, cantidad inferior en casi un kilo (0,93 kilos por persona y periodo de estudio) respecto al año anterior, es decir, un 4,9 % menos que en 2023.

Así, apunta el estudio, los individuos menores de 35 años son el colectivo que menos productos del mar consume, con solo 7,19 kilos al año, lejos de los 17,99 kilos del promedio nacional. Además, los residentes en Canarias registraron la menor ingesta de productos del mar en 2024, un 13,34% por debajo del promedio nacional, equivalente a menos de 4,65 kilos por persona.

CALENDARIO DE ADVIENTO ECOLOCAL

En paralelo, la Consejería ha presentado el Calendario de Adviento Ecolocal, una iniciativa puesta en marca por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), para impulsar la producción agroecológica.

Para participar en el sorteo del concurso Calendario de Adviento Ecolocal, los únicos requisitos son seguir la cuenta oficial de Instagram @ecolocal.canarias y del productor participante del día, así como dar "Me Gusta" a la publicación del sorteo y hacer un comentario etiquetando a dos personas. La participación está abierta a todas las personas mayores de 18 años residentes en Canarias que tengan una cuenta en dicha red social. Las bases legales completas están disponibles en la biografía del perfil @ecolocal.canarias

Así, desde el 1 hasta el 24 de diciembre esta iniciativa propone un sorteo diario, a través del perfil en Instagram @ecolocal.canarias y en las cuentas en esta plataforma de 24 empresas colaboradoras, de cestas de productos agroecológicos, experiencias gastronómicas, talleres de nutrición saludable, visitas a fincas ecológicas o alojamientos en hoteles rurales, siempre en empresas y establecimientos comprometidos con la sostenibilidad y con el propósito de mostrar la "variada oferta" del ecosistema agroecológico de las islas.

En Canarias el sector de la producción ecológica abarca a un total de 4.596 profesionales certificados, entre operadores, productores, elaboradores, importadores y comercializadores.

Así, con una superficie de cultivo que comprende 7.394 hectáreas, de las cuales 1.003 se dedican frutales y, en concreto, 667 a plátanos, así como 415 a viñedos y 221 a hortalizas.