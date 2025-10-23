Canarias cifra en 529 los menores migrantes solicitantes de asilo pendientes de derivación a la Península

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha afirmado este jueves que en el archipiélago aún quedan 529 menores migrantes solicitantes de asilo y no sabe si en 15 días --nuevo plazo dado por el Supremo-- será posible derivarlos dado que "cada semana dan un número diferente de plazas que van a tener y después resulta que no tienen".
En declaraciones a los periodistas tras hacer público el último auto del Tribunal Supremo ha añadido que 69 están en 'Canarias 50' --recurso de transición habilitado en Gran Canaria--, 199 ya han sido derivados y 230 quedaron al margen al haber cumplido la mayoría de edad, más otros 27 que saldrán del archipiélago esta semana.
Delgado ha incidido en que el Supremo vuelve a "dar la razón" a Canarias que siempre "ha puesto todo de su mano" para agilizar el proceso, incluso, adelantando expedientes, por lo que espera que ahora "de verdad" el Estado cumpla con sus compromisos.
"Estamos hablando de una cuestión que el Supremo ya ha identificado, que lo que nosotros decíamos es así, y se constata ese hecho y el Supremo entiende que el Estado no está haciendo caso a su auto de hace ya cinco meses", ha apuntado.
La consejera ha indicado que ya no sabe "qué más queda por hacer", si el Supremo dará "un tirón de orejas" al Gobierno central o hará un seguimiento especial a los casos.
"No han colaborado, en todo caso yo creo que han puesto piedras en el camino para que esto se ralentice. Entonces, como ha dicho el presidente, nosotros hemos estado siempre en colaboración absoluta con el Estado en esa lealtad institucional hacia el Estado, entendiendo las dificultades que han podido pasar para incorporar plazas, entendiéndolo todo, pero se nos dice semana tras semana, vamos a dejarlo, que hay plazas que después no se materializan", ha señalado.