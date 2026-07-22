Canarias coge el testigo de Mataró y se convertirá en Capital de la Economía Social en 2027 con dos sedes

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - MINISTERIO DE TRABAJO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles en el Consejo de Fomento para la Economía Social que Canarias será la Capital de la Economía Social en 2027.

De esta forma, las dos capitales de Canarias le toman el testigo de la ciudad catalana de Mataró, según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social en nota de prensa.

Díaz ha indicado que, por primera vez, la capitalidad tendrá su referencia en el sur geográfico de España y contará con dos sedes, tales como son Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, apuntando que esta fórmula compartida "es una muestra de cooperación institucional entre administraciones de distinto signo político", además de confirmar que la "colaboración puede sumar capacidades y avanzar en objetivos comunes" al servicio del interés general.

Asimismo ha señalado que la decisión se apoya en una "trayectoria amplia" de este modelo económico en las islas. Añade que desde las cooperativas, las sociedades agrarias y las cofradías de pescadores, que han sido "esenciales históricamente" para la vida económica canaria, la economía social "se ha extendido con el tiempo a la educación, la industria, el transporte y los servicios en el territorio".

Por otro lado, ha apuntado que en los últimos años Canarias ha reforzado este impulso con instrumentos concretos como la Ley de Economía Social de Canarias y la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias; el Libro Blanco de la Economía Social de Canarias, la Comisión y el Catálogo Canario de Entidades de Economía Social, además de la celebración del Foro de Economía Social; y la próxima Estrategia Canaria de Economía Social 2026-2029.

La Capitalidad de la Economía Social se creó en 2021, durante la anterior legislatura, con el objetivo de fomentar un mayor conocimiento de la Economía Social, el ecosistema de empresas que conforman las cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción o mutualidades entre otros.

Desde entonces han ostentado esta titularidad Murcia, Valencia, Donostia, Santiago de Compostela, Teruel y Mataró. Asimismo Toledo inauguró en 2020 esta titularidad pero como Capital Europea de la Economía Social.

DESAFÍOS

Para Díaz, Canarias "conoce bien la dimensión de los desafíos que tiene por delante" en cuanto a la "insularidad, la crisis climática, la dificultad" de acceso a la vivienda o su "papel de frontera sur de Europa, con las necesidades de acogida e inclusión de quienes llegan, demandando "todo ello respuestas coordinadas, sostenibles y pegadas al territorio".

En relación con ello, la ministra ha considerado que la capitalidad permitirá "situar estos desafíos en el centro del debate, desde la experiencia y el buen hacer" de las entidades canarias.

Díaz ha indicado que "será una oportunidad" para compartir soluciones, reforzar alianzas y mostrar cómo la economía social "puede ofrecer respuestas cercanas, sostenibles y duraderas" a los retos de Canarias.

La decisión, indicó, tiene el respaldo de las entidades representativas de la economía social canaria y española representadas en CEPES, siendo su compromiso y trabajo "fundamental para seguir consolidando" este ecosistema en las islas.