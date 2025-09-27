Canarias conoce en Madrid las últimas innovaciones tecnológicas y mejorar en seguridad y emergencias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno canario, a través del consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha estado presente en la feria TECNOSEC DRONExpo, que se ha celebrado esta semana en Madrid. Se trata de uno de los principales escaparates nacionales de innovación tecnológica aplicada a seguridad, inteligencia y la gestión de emergencias.

Miranda, acompañado por Eduardo Pereira, gerente del Parque Tecnológico de Fuerteventura, ha conocido en este evento, celebrado en el Madrid Arena, diversos proyectos en desarrollo que sitúan a esta feria como un referente en el ámbito de la seguridad y las operaciones con drones, según ha indicado el Ejecutivo regional.

En una nota de prensa, Miranda ha subrayado que la incorporación de nuevas tecnologías en las emergencias "permite seguir avanzando en una mejor gestión de la seguridad y la protección ciudadana, con herramientas más eficaces, rápidas y adaptadas a los retos actuales". De hecho, entre las empresas que han participado en esta feria se encuentran algunas que están radicadas en el Parque Tecnológico de Fuerteventura.

"Canarias no puede quedarse al margen de este conocimiento: necesitamos aprender de estas experiencias y establecer alianzas con empresas y entidades que trabajan en proyectos punteros. (...). Nuestro objetivo es claro: garantizar la seguridad de la ciudadanía y estar preparados para los retos del presente y del futuro".

SOBRE LA FERIA

La feria TECNOSEC DRONExpo, que en esta edición ha contado con más de 5.000 metros cuadrados de exposición, reúne a empresas punteras del sector, representantes institucionales y técnicos especializados en emergencias, así como a los principales responsables de organismos públicos y privados.

De esta manera, en Madrid Arena se han reunido los actores de la industria de tecnología policial, de seguridad e inteligencia, en un evento considerado como el punto de encuentro entre las distintas administraciones responsables de la seguridad en España y las empresas que responden a sus demandas tecnológicas.

"La participación de Canarias en este tipo de foros es clave para mantenernos en la vanguardia tecnológica, fortalecer la colaboración con otros territorios y explorar nuevas soluciones que puedan aplicarse en el archipiélago para garantizar una respuesta más eficiente en situaciones de emergencia", ha subrayado Miranda.