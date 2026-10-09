Canarias contabilizó 38 conatos y cinco incendios forestales en el verano, siendo Gran Canaria la isla más afectada

Archivo - Manuel Miranda, consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canarias contabilizó en verano hasta 43 incidencias vinculadas al fuego en el monte, registrándose un total de 38 conatos y cinco incendios forestales durante la época estival, la de mayor riesgo. La isla que más problemas registró fue Gran Canaria (20), seguida de Tenerife (18).

Así lo ha señalado el consejero regional de Política Territorrial, Manuel Miranda, en una comisión parlamentaria, donde ha especificado la necesidad "fundamental" de trabajar en la coordinación de los distintos cuerpos efectivos que participan en este tipo de emergencias, con la mejora de la interoperabilidad de las comunicaciones para que todas las fuerzas actúen en un incendio sobre la misma base de comunicación.

"Nuestra idea es que la coordinación que actualmente se establece sea, en el futuro, uno de los cometidos a desarrollar por la Agencia Canaria (de Protección de Medio Natural)", ha señalado Miranda, que ha considerado que, si bien el Gobierno regional "no está tan obsesionado" por sumar más medios a la próxima campaña --donde ya se habría hecho "un esfuerzo importante"--, sí ahondará en la optimización de los mismos.

"Lo fundamental será coordinarnos en procedimientos y protocolos para optimizar los medios que ya tenemos", ha explicado Miranda, que ha subrayado que, en 2027, el Gobierno regional se empeñará, asimismo, en el abordaje de la coordinación entre Cecopines, Cecoes y Puestos de Mando Avanzados, en la incorporación ordenada de refuerzos ante emergencias y en la mejora de la interoperabilidad de las operaciones en emergencias.

Estas declaraciones han surgido en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Jesús Ramón Ramos Chinea (ASG), en relación a las mejoras que se introducirán en la coordinación de los medios autonómicos e insulares antes de la campaña de incendios de 2027.

Chinea ha insistido en la importancia de la prevención, cuestionando al Gobierno si contempla en próximos meses un programa de simulacros en coordinación con los cabildos y ayuntamientos, cuestión frente a la que Miranda ha respondido que el Ejecutivo continuará colaborando y organizando este tipo de iniciativas, en las que, ha dicho, siempre se detectan "errores" sobre los que se pueden trabajar para mejorar.