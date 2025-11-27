Canarias crece por encima de la media nacional y cerrará este año con una subida del 3,5%, que se moderará en 2026

Archivo - Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio; Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio, y el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso. - CÁMARA DE COMERCIO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La economía canaria crece por encima de la media nacional y cerrará este año con una previsión de aumento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,5%, según recoge el Boletín de Situación Económica correspondiente al tercer trimestre elaborado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Caixabank.

El documento ha sido presentado este jueves en rueda de prensa por el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé; el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, y la directora general de la entidad cameral, Lola Pérez, quienes han insistido en que el próximo año habrá una tendencia a la "estabilización", con un crecimiento que rondaría entre 1,5% y el 2%.

Sesé ha apuntado que el crecimiento económico del archipiélago se asienta en "dos motores que están funcionando", concretamente la demanda interna, dado que cada "hay más población y empleo" y el turismo, con cifras récord de llegadas de visitantes y gasto turístico.

No obstante, ha indicado que se va "ralentizando la intensidad" del crecimiento porque la subida de precios acumulada, pese a que Canarias se mantiene con un inflación del 2,2% al cierre de septiembre, "va mermando la capacidad de consumo de las familias", especialmente porque afecta a la vivienda y productos básicos.

Asimismo, no ha obviado el "freno" a la actividad económica que suponen la inseguridad jurídica y la burocracia, que generan "desconfianza" y una ralentización de la inversión, algo que ya es una "preocupación masiva" en el seno de la UE.

Ha advertido también de la "incertidumbre internacional" derivada de la guerra de Ucrania y las tensiones arancelarias, con una "desaceleración" en la UE, dado que hay problemas económicos en Francia, Alemania e Italia, algo que puede "repercutir" en el turismo.

El presidente cameral también ha mostrado su rechazo a la subida de tasas de Aena porque no los empresarios entienden la medida cuando el gestor aeroportuario está en "cifras récord" de facturación y beneficios y la red de aeropuertos de las islas da superávit, si bien ahora asume que hay que enfocarse en que se hagan las inversiones que necesitan las islas.

Ha sido crítico con la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) ya que es "un lastre" planificar y trabajar con un documento de 2023, y ha alertado de como la Comisión Europea "pierde peso" con respecto al Consejo Europeo y los fondos se administrarán ahora por parte de los estados y no de las regiones, algo que genera "incertidumbre y desasosiego" en el sector primario.

Igualmente ha tildado de "cansino" que el REF se ponga en duda cada vez que se plantea la reforma del sistema de financiación cuando está reconocido en el Estatuto de Autonomía para compensar las desigualdades del archipiélago.

EL REF Y LOS PGE NO PUEDEN DEPENDER DEL VOTO DE VALIDO

"No puede ser, así no va bien, debe haber un rigor y no depender el voto de la diputada Cristina Valido. Hay cuestiones que no son discutibles", ha agregado.

Sesé también ha reclamado que se deje a la comunidad autónoma gastar el superávit pues "no es entendible" cuando es la región con menos deuda de España.

Lola Pérez ha resaltado que en el tercer trimestre todos los sectores productivos crecen, salvo la industria, subrayando especialmente el caso de la construcción, que aumenta de forma "dinámica", y el comercio, que aunque se ralentiza, sigue al alza con un 4,2% más.

Ha apuntado también que los afiliados a la seguridad social siguen creciendo y superan el millón y la tasa de paro cae al 14,2% al cierre del tercer trimestre, al tiempo que el turismo sigue en "cifras récord", con un aumento acumulado del gasto del 8,9% en lo que va de año.

Pérez sí ha puesto el foco en los problemas de cierta supervivencia que tienen algunas empresas vinculadas al comercio y la restauración por la falta de relevo generacional.

Manuel Afonso ha detallado que el crecimiento "se consolida", tanto en consumo como en inversión, y se detecta también que hay más "confianza" en hogares y empresas, al tiempo que ha subrayado que la situación del turismo sigue "dulce".

Ha comentado que la construcción también esta "pujante", algo "bueno" para la economía canaria para no ser un "monoproducto", y en cuanto a hábitos de consumo, ha resaltado que el comercio electrónico sube un 14% y los pagos en tarjeta un 3,5%, con una tendencia a la baja de la retirada de efectivo.

Ha destacado los fuertes gastos en alimentación y transporte, que la morosidad está en "mínimos históricos" y que la concesión de hipotecas de la entidad ha aumentado un 29% en la tasa interanual.