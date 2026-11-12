Canarias da por finalizada la alerta por viento en el archipiélago

Archivo - Vista de una playa de Fuerteventura con viento - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado por finaliza la alerta por viento en el archipiélago a partir de las 08.00 horas este jueves, 12 de noviembre.

Esta decisión, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa, se adopta de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Finalmente indican que tras terminar las condiciones meteorológicas que justificaron la declaración de alerta por vientos, se da por concluida la situación.