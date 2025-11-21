Canarias declara la prealerta por calima desde la noche de este sábado

Archivo - Una playa de Las Palmas de Gran Canaria con calima, a 27 de diciembre de 2022, en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Islas Canarias (España). El viento de hoy ha causado más de 125 incidentes, como caídas de ramas de árboles, palmeras, post - Europa Press - Archivo

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por calima en el todo el archipiélago a partir de las 21.00 horas de este sábado, 22 de noviembre.

Según informa el Gobierno regional, se trata de una decisión que se ha adoptado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, se espera la entrada de calima en concentraciones variables y en aumento. El domingo, serán posibles concentraciones de 50-200 microgramos por metro cúbico en las islas occidentales y superiores a los 200 microgramos por metro cúbico en las islas orientales.

Se igual modo, se prevé que el polvo en suspensión reduzca la visibilidad y pueda generar o agravar problemas de salud de personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias.