Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria

Archivo - Un hombre observa las olas durante el frente meteorológico, a 23 de febrero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decretó un aviso naranja por temporal costero en el litoral gallego que ya está activo - M. Dylan - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria desde las 15.00 horas de este lunes, 18 de agosto.

Así lo ha informado el Ejecutivo regional, que señala que se trata de una decisión que se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, la prealerta estará vigente las costas oeste, noroeste y sureste de las islas de mayor relieve, así como en altamar entre las islas de mayor relieve y altamar entre Gran Canaria y Fuerteventura.

Se espera que haya viento del nordeste fuerza 6-7 (39-61 km/h) con rachas fuertes y muy fuertes; así como fuerte marejada y áreas locales de mar gruesa en altamar; y mar de fondo de componente norte de 1 a 1,5 metros con oleaje de mar combinada de 1 a 3 metros.