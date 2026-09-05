Canarias declara la prealerta por viento en todo el archipiélago desde la tarde de este sábado

Archivo - El Cabildo de La Gomera activa el Plan de Emergencias Insular por la alerta máxima de vientos - CEDIDO POR CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por viento en todas las islas a partir de las 17.00 horas de este sábado, 5 de septiembre.

Según informa el Gobierno regional, se trata de una decisión que se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, el aviso afectará a zonas expuestas al alisio de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, especialmente cumbres y vertientes este, sureste, oeste y noroeste según la orografía de cada isla; así como zonas de interior y litoral sur de Lanzarote, sur de Jandía y zonas de interior de Fuerteventura.

De esta manera, se espera una intensificación del alisio, con viento moderado a fuerte en zonas expuestas y posibilidad de rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la jornada del domingo.

Las mayores aceleraciones se producirán por efecto orográfico en zonas concretas de las islas, destacando el interior y litoral sur de Lanzarote, el sur de Jandía en Fuerteventura, las vertientes este y oeste de Gran Canaria, el extremo noroeste y sur de Anaga en Tenerife, las vertientes este y noroeste de La Gomera, los extremos sureste y noroeste de La Palma y las cumbres y vertientes sureste y oeste de El Hierro.

Asimismo, la presencia de nubosidad media de carácter convectivo podrá generar de forma puntual rachas localmente muy fuertes y de dirección variable en zonas altas.