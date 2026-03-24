Canarias declara la situación de emergencia por riesgo de inundaciones en Gran Canaria debido al paso de 'Therese'

Efectos de la borrasca ‘Therese’ en Agaete, a 21 de marzo de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). La borrasca 'Therese' vuelve a afectar especialmente a las islas Canarias este domingo, a las que amenaza con la posibilidad de tormenta y granizo y que - Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de emergencia por riesgo de inundaciones pluviales en la isla de Gran Canaria desde este martes debido al paso de la borrasca 'Therese'.

Según informa el Gobierno regional, al mismo tiempo se mantiene la situación de alerta por inundaciones en El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife; y de prealerta en Fuerteventura y Lanzarote.

Se trata de una decisión que se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA).

De esta manera, se espera que, por el paso de la borrasca 'Therese', estos martes y miércoles las islas estén muy cerca de su centro, lo que implica que las precipitaciones puedan ser desorganizadas, con núcleos convectivos localmente importantes y dispersos por toda la zona de Canarias.

Desde la mañana de este martes se prevén precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes en La Palma, pero especialmente en el nordeste de la isla de Tenerife.

Sobre todo, se esperan en el este y sur de Gran Canaria, donde un vórtice al sur de la isla está generando un penacho convectivo que ha entrado en la isla, barriendo la misma de sur a norte y generando, lluvias intensas y persistentes sobre un terreno que ya está muy saturado de agua, con desbordes de presas, e inundaciones significativas dispersas por toda la isla.

En estas tres islas las precipitaciones se mantendrán hasta primera hora por la tarde, con acumulados en 12 horas de que pueden superar los 100 milímetros por la tarde.

PREVISIÓN PARA LA TARDE

Más adelante y ya más entrada la tarde, habrá precipitaciones intensas también en la isla de La Palma, especialmente en el Norte y Este, donde puede haber acumulados en 1 hora de más de 40 milímetros; las lluvias serán también persistentes en la isla, con acumulados en 12 horas de hasta 130 milímetros a las 23.00 horas, y tendiendo a remitir a lo largo de la madrugada hacia la noche.

En La Palma, ya desde las 16.00 horas, se esperan rachas de viento fuertes en las cumbres de toda la isla, con velocidades entre 70 y 90 kilómetros por hora, pudiendo superar los 90 kilómetros por hora en puntos de las cumbres del Norte, y tendiendo a amainar desde las 22.00 horas, aunque con algún pulso de viento fuerte aún en horas de la madrugada del miércoles.