Canarias declara la situación de prealerta por calima a partir de este lunes

Archivo - Calima en Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por calima en todas las islas a partir de las 06.00 horas de este, lunes, 16 de febrero.

Según informa el Gobierno de Canarias, se trata de una decisión que se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, se espera que haya un aumento de la presencia de polvo en suspensión a nivel superficial en Gran Canaria (este, sur y oeste); Lanzarote; Fuerteventura; La Palma (este); La Gomera; El Hierro; Tenerife (este, sur y oeste).

Al respecto, se prevén concentraciones variables 50-200 micro-gramo por metro cúbico, siendo más significativas por encima de los 400-500 metros.

La calima, provocará una disminución de la visibilidad y podría generar o agravar los problemas de salud de las personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias.