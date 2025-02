Canarias defiende que va en la "dirección correcta" en dependencia y exige al Estado 110 millones anuales más

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Concepción Ramírez, ha defendido este viernes que el Ejecutivo va en "dirección correcta" en la gestión de la dependencia y ha solicitado al Estado que aporte 110 millones más al año que le corresponden para llegar hasta el 50% y así fortalecer el sistema.

El Ejecutivo se posiciona así ante el último informe de la asociación de gerentes de servicios sociales que coloca a Canarias como la penúltima comunidad autónoma, solo por detrás de Murcia, y a la cabeza del 'limbo de la dependencia', con casi un 30% de dependientes con derechos reconocidos y sin recibir prestación.

Así, Ramírez ha destacado la reducción en el número de días que se tarda en tramitar un expediente de dependencia en Canarias, en torno a los 556 días, lo que supone "ocho meses menos" que al inicio de legislatura.

Asimismo, el informe señala que Canarias atendió en el último ejercicio a 4.328 nuevos dependientes, un 10,63% más que en el ejercicio precedente y más que el resto de las comunidades que lo hicieron en un porcentaje medio del 7,55%.

En cuanto al 'limbo de la dependencia', la directora general ha justificado los datos en que se debe a que "antes las solicitudes no se tramitaban al ritmo adecuado, ahora sí", porque lo importante no es que la gente demande ayuda sino ser capaces de atender a las personas "en tiempo y forma".

Ha dicho también que se han destinado 72 millones de euros a impulsar la creación de unas 700 plazas sociosanitarias extras a través de fondos europeos y cuestionado que el Estado solo aporte el 28% de los recursos y que además no tenga en cuenta el papel de los cabildos.

Igualmente ha resaltado que se acaba de licitar por 22 millones de euros un sistema de teleasistencia avanzada para mejorar este servicio.

Entre los indicadores positivos la directora general ha resaltado que Canarias encabeza el crecimiento en el número de prestaciones pues según los datos del Imserso, en los últimos 12 meses se ha registrado un incremento del 40,7% hasta las 65.078 prestaciones, lo que supone 18.835 más que en enero de 2024.

Ramírez también ha admitido el crecimiento de la lista de espera pero porque se atienden las solicitudes, "algo que no se hacía en la legislatura pasada".

De hecho ha señalado que se han registrado 12.641 nuevas peticiones en 2024 frente a las 8.216 acumuladas en toda la legislatura anterior.

"No escondemos solicitudes en cajones. Lo importante no es que no haya lista de espera, porque siempre va a haber, todos vamos a ser dependientes en algún momento de nuestra vida, lo importante es seguir reduciendo los tiempos de tramitación de un expediente para resolver en seis meses una solicitud", ha apuntado.

El Gobierno confía en que el nuevo decreto de reconocimiento de la situación de dependencia ayude aún más a "desatascar" la situación que puede existir en el trámite de los Planes Individuales de Atención (PIA).