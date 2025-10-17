Canarias destaca en El Hierro su posición "inmejorable" en estrategias de adaptación al cambio climático en viticultura - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

La isla ha acogido hoy la última sesión de unas jornadas con expertos internacionales y orientadas a abordar la materia

VALVERDE (EL HIERRO), 17 (EUROPA PRESS)

Las Jornadas sobre Viticultura Heroica y Cambio Climático han concluido este viernes con una visita técnica a El Hierro tras dos días de ponencias en Tenerife. A ellas han acudido especialistas nacionales, así como internacionales, procedentes de Italia, Moldavia y otros países europeos, y con todo ello se ha reafirmado a Canarias como "plataforma internacional de intercambio de conocimiento científico-técnico" en el ámbito de la denominada viticultura heroica, caracterizada por desarrollarse en entornos montañosos, terrenos escarpados o islas pequeñas.

A lo largo tres días, esta cita organizada por el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y el Centro de Investigación, Estudio, Salvaguarda, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña (CERVIM), en colaboración con el Cabildo de El Hierro y el Consejo Regulador de la DOP EL Hierro, ha congregado en torno a un centenar de participantes y decenas de ponentes que coincidieron en la importancia de conservar la biodiversidad vitícola local y fomentar las variedades mejor adaptadas al ambiente, en línea con las proyectos del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) como el ICCA para proteger el patrimonio genético del Archipiélago.

Durante la clausura, el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, acompañado por el presidente del Cabildo, Alpidio Armas; el presidente del CERVIM, Nicola Abbrescia, y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Vinos de El Hierro, Wolfgang Padrón, ha recordado que en la última edición de los premios CERVIM a la viticultura heroica, Canarias volvió a sobresalir como la región vinícola con mayor números de producciones participantes, las cuales obtuvieron además un total de 91 premios, según se traslada en una nota.

Ello, en palabras del Consejero, situaría a la región en "una posición inmejorable" para liderar las estrategias de adaptación al cambio climático, tanto desde el punto de vista del conocimiento científico-técnico como desde la experiencia de viticultores y bodegueros.

En el acto estuvieron presentes, asimismo, el senador en las Cortes Generales de España por la isla de El Hierro, Javier Armas; el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez Guadalupe; el vicepresidente del CERVIM, Manuel Capote; la vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González; la consejera insular de Turismo, Transporte y Comunicaciones, Mar Suárez, y la concejala de Personal, Participación Ciudadana, Educación y Comercio del Ayuntamiento de La Frontera, Susana Pérez.

LA TECNOLOGÍA Y LA VITICULTURA

Durante las ponencias se puso de manifiesto el elevado nivel tecnológico que caracteriza actualmente al sector vitivinícola, con especial atención al uso de la inteligencia artificial (IA), la digitalización y el análisis de datos como herramientas que permiten optimizar procesos, mejorar la gestión del viñedo y anticipar riesgos derivados de la variabilidad climática.

Por otra parte, además de la relevancia de la innovación tecnológica, en el evento se puso de relieve la importancia de las políticas públicas, especialmente en el impulso a las prácticas agronómicas sostenibles, para afrontar un proceso que ya está afectando a los ecosistemas vitícolas, a la disponibilidad de agua y a las condiciones agroclimáticas de producción.

Como cierre de este encuentro, a lo largo de la jornada técnica del viernes en El Hierro, las personas participantes conocieron las características de la viticultura en esta isla con una visita a la bodega El Mirador de Adra en la que el técnico-gerente de la DOP El Hierro, Alfredo Hernández, desgranó las particularidades técnicas de la viticultura heroica herreña.

Posteriormente, en las instalaciones del Consejo Regulador de la DOP asistieron a la ponencia del maestro viticultor canario Rafael Armas sobre las variedades de vid distintivas de El Hierro, y concluyeron el día con una degustación de vinos comentada por este experto junto al vicepresidente del Consejo Regulador, Alejandro Padrón.